LA Clippers yıldızı Paul George, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin 'GOAT' tartışmalarında yer alması gerektiğini söyledi.



Curry, tüm zamanların en iyi şutörü olarak görülse de, çoğu zaman GOAT sohbetlerinde adı pek geçmeyen bir oyuncu olarak biliniyor. Bununla birlikte, George'un GOAT (Tarihin en iyisi) standartlarına göre Curry, sahip olduğu özgeçmiş sayesinde bu tartışmaların içinde yer alması gereken bir yıldız:



"Emekli olduğunda bu tartışmalara dahil olacağını düşünüyorum. Özgeçmişinde, bu tartışmalarda yer alması için yeteri kadar şey var. Lig tarihindeki en iyi şutör olarak tarihe geçecek. Kimsenin onun üçlük rekorunu yakalayacağını sanmıyorum.



Eğer lig senin sayende değiştiyse, benim için GOAT'lardan birisin demektir. Yanlış mı? Steph, üçlükleriyle insanların şut menzilini genişleterek, basketbola evrim geçirtti."



George ayrıca bu tür tartışmalarda yer alması gerektiğini düşündüğü birkaç kişinin adını da ekledi. PG'ye göre Tim Duncan, Wilt Chamberlain, Bill Russell ve Kobe Bryant gibi isimlerin de genel olarak basketbol üzerindeki etkileri sayesinde, bu tartışmalarda bulunması gerekiyor.





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