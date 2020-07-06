Gençlerbirliği'nde 3 eksik, 1 de şüpheli

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak, işte son durum...

Haber; AA
Gençlerbirliği'nde 3 eksik, 1 de şüpheli
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06 Temmuz 2020 13:39
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında salı günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak haftanın açılış maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek.

BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Gençlerbirliği, 32 puanla 12. sırada yer alıyor.

Küme düşme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alan başkent ekibi, tehlikeli bölgeyle puan farkını açmayı hedefliyor.

Başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan futbolculardan Nadir Çiftçi, Floyd Ayite ve Ömer Alper Tatlısu bu maçta görev yapamayacak, Giovanni Sio'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

 



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