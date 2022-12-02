Gençlerbirliği Başkanı Akdaş, amatör spor kulüpleriyle buluştu

Gençlerbirliği Kulübü, Ankara'da bulunan amatör spor kulüpleriyle kaynaşma amaçlı bir toplantı düzenledi.



Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki kaynaşma yemeğinde Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, yönetim kurulu üyeleri, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) Başkanı Murat Kandazoğlu ile amatör spor kulüp başkanları ile yöneticileri yer aldı.



Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Akdaş, buluşmada yaptığı konuşmada, amatör spor kulüp temsilcilerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Ankara bürokrasisi bizlere sahip çıkmıyor. Bunun en yakın örneğini geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'la oynadığımız maçta gördük. Rize Valisi, Rize milletvekilleri, belediye başkanları kısaca kentin ileri gelenlerinin takımlarını deplasmanda da olsa yalnız bırakmadığına şahit olduk. Biz Ankara'da bunu göremiyoruz. Bu ilgi ve manevi sevgi yoksunluğuna rağmen, sizler birçok dalda iyi dereceler alan sporcular yetiştirdiniz. Ülkemizi ve başkentimizi başarıyla temsil eden sporcular kazandırdınız. Bir spor kulübü başkanı olarak hepinize şükranlarımı sunuyorum. Ben, Gençlerbirliği Başkanı olduğum sürece kapımız her zaman amatör spor kulüplerine açık olacaktır."



Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik de amatör spor kulüplerinin yaşadığı sıkıntıların takipçisi olduklarını vurgulayarak, "Bu sıkıntıların çözümleri konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müz nezdinde ciddi girişimler içerisindeyiz. Ankara'yı, Türkiye'nin olduğu gibi sporun da başkenti yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



AASKF Başkanı Murat Kandazoğlu ise Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Bu tarz organizasyonlarla amatör futbol ile profesyonel futbolu bir arada tutmayı, bunu yaparken de bütün spor branşlarına katkı vermeyi amaçlıyoruz. Hepimizin ortak amacı futbola ve spora hizmet edebilmek. Dolayısıyla da başkent Ankara'mıza hizmet edebilmektir." değerlendirmesinde bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ