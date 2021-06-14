Gaziantepspor'un kupasını ve flamalarını çaldılar

Gaziantepspor'da kötü olaylar bitmek bilmiyor. Kırmızı siyahlı takımın daha önce kazandığı Spor Toto Kupası, Celal Doğan Tesisleri'nden hırsızlar tarafından çalındığı öğrenildi.



Gaziantepspor'un şanlı tarihinden kalan Roma ve Lille maçlarından kalan bayrak flamalarının da çalındığı öğrenilen kırmızı siyahlı kulüpte başkanlık makamında bulunan Spor Toto Kupası'da yine ortadan kaybolurken emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.



BAŞKAN HASAN ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA



Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin başkanlık makamında bulunan ve çalınan Spor Toto Kupası'nın yerinde olmadığı ile alakalı polise şikayette bulundu.



İbrahimli Polis Merkezi Amirliği'ne giderek tesislerden çalınan kupa ve bayrak flamaları ile alakalı şikayetçi olan Hasan Şahin şüpheli bir kişinin ismini verdi.



Konuyla ilgili olarak ifade veren Şahin; "Ben halen Gaziantep Spor Kulübü başkanı olarak görev yaparım. Kulübümüzün tesislerinde 09/06/2021 günü hırsızlık olmuştu bu konu ile ilgili müracaatta bulunup ifademi vermiştim. 11/06/2021 günü yine tesislerde hırsızlık olduğunu yeğenimden öğrendim. Tesise gidip kontrol ettiğimde başkanlık odasındaki 1 adet Ziraat Türkiye kupasının, 1 adet Türkiye Kupasının 1 adet Roma takımın flamasının ve 1 adet Lille takımının flamalarının çalınmış olduğunu tespit ettim. Tesisimizde polisler tarafından gerekli çalışmalar yapıldı. Başkanlık kapısına zarar verilmiş 09/0692021 tarihinde ve 11/06/2021 tarihlerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak A.C isimli şahsın yaptığını düşünüyorum çünkü bu şahıs ilk olaydan 1 gün önce gece saat 01.30 sıralarında beni arayarak "Başkanım kulüpteki kupalar duruyor mu" diye bana soru sordu hatta yaklaşık 3 ay önce tesisimizde meydana gelen hırsızlık olayında yine bir taraftar gurubuna mensup bir şahsın parmak izi çıkmıştı. Bu nedenlerden dolayı ben bu iki hırsızlık olayının A.C tarafından yapıldığını düşünüyorum. Konu ile ilgili tesisimizde hırsızlık yapan şahıslardan kulübüm adına davacı ve şikayetçiyim." İfadesini verdi.



HIRSIZLAR, PROJEKTÖRLERİ ÇALDI!



Öte yandan 27 yıllık Süper Lig macerasını noktaladıktan sonra birden bire eriyen ve sadece adı yaşayan Gaziantepspor'un bir dönem antrenmanlarını yapıp konakladığı Celal Doğan Tesisleri adeta talan olmuş durumda.



Uyuşturucu madde bağımlıların konakladığı bir yer haline gelen Celal Doğan Tesisleri'nde hırsızlarda boş durmuyor. Tesis çevresinde konaklayan vatandaşların projektörlerin çalındığına dair ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler yaptıkları arama sonucunda tesiste saklanan 1'i kadın ikisi erkek olmak üzere 3 kişiyi yakaladı. Olay yerinde ifadelerini alıp çaldıkları projektörleri nereye sakladıklarını sorgulayan polislere "Vallahi biz yapmadık, biz çalmadık" şeklinde cevaplar veren 3 kişinin üzerinde bir paslanmış bıçak ayrıca ele geçirildi.



Haber: Ali Budak



