Gaziantep tek eksikle Ankaragücü'nü ağırlıyor

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Salı günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep tek eksikle Ankaragücü'nü ağırlıyor
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04 Ocak 2021 15:47
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Salı günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Ulusoy yönetecek. 

Ligde çıktığı son 14 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 7 galibiyet alan kırmızı-siyahlılar, Başkent temsilcisi karşısında da galibiyet hesapları yapıyor.

Geçen hafta kart cezası nedeniyle takımdan uzak kalan Maxim, Ankaragücü maçında teknik heyetin görev vermesi halinde sahada yer alacak.

Bu hafta kart cezası nedeniyle Mirallas'tan ise yararlanamayacak olan Gaziantep temsilcisinde başka eksik oyuncu bulunmuyor.

 


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