Gaziantep FK'da Sa Pinto ile yollar ayrılıyor

Marius Sumudica sonrası takımın başına getirilen Ricardo Sa Pinto ile yollar ayrılıyor.

, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'da Sa Pinto ile yollar ayrılıyor
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05 Mayıs 2021 11:48
Gaziantep FK'da ayrılık rüzgarları...

Sumudica sonrası takımın başına getirilen Ricardo Sa Pinto ile yollar ayrılıyor.

Yönetimin üst üste gelen kötü sonuçların ardından son olarak Sivasspor yenilgisiyle gemileri yaktığı öğrenildi. Yapılan yönetim toplantısında Portekizli futbol adamı ile sözleşme feshi konusunda görüşbirliğine varıldı.

Sa Pinto'nun gönderileceği ve yeni sezona yerli bir isimle başlanacağı ifade edildi. 



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