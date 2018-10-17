HUKUKİ ENGELLERE TAKILDILAR

BU KEZ TRANSFER BİTEBİLİR

FFP'Yİ DE ETKİLEMEYECEK

Devre arasına uzun bir süre olmasına rağmen Galatasaray'da transfer gündemi ısınıyor...Yaz transfer döneminde son saate kadar uğraşmasına rağmen forvet takviyesi yapamayan yönetim, ocak ayında hedefe ulaşmayı planlıyor. Alınan bilgilere göre Sarı- Kırmızılılar, eski göz ağrısı Anthony Modeste ile temasta.Fransız yıldızla ağustos ayında her konuda anlaşan ancak hukuki problemler nedeniyle transferden vazgeçen yönetim birkez daha harekete geçti. Modeste'nin kulübü Tijanjin ile süreci takip ediliyor.Eğer Modeste, Tianjin ile yollarını resmen ayırır, hukukçular da onayı verirse hemen teklif yapılacak. Bu durumda transferin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Terim de Modeste'yi takımda görmek istiyor.Galatasaray 30 yaşındaki golcüye bonservis ücreti ödemeyeceği için Finansal Fair Play konusunda da sıkıntı yaşanmayacak. Ancak Modeste, Tianjin ile yollarını ayırmadan harekete geçilmeyecek.