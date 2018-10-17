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Galatasaray'ın kulağı hukukçularda! Anthony Modeste...

Devre arasında mutlaka forvet almayı düşünen Galatasaray gözünü yeniden Modeste'ye dikti. Fransız yıldızın, Çin kulübü Tianjin ile arasındaki süreci takip eden yönetim, hukukçuların onay vermesi halinde resmi teklif yapacak. Terim de bu transferi çok istiyor.

Kaynak: Takvim
Galatasaray'ın kulağı hukukçularda! Anthony Modeste...
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17 Ekim 2018 07:42
Devre arasına uzun bir süre olmasına rağmen Galatasaray'da transfer gündemi ısınıyor...

Yaz transfer döneminde son saate kadar uğraşmasına rağmen forvet takviyesi yapamayan yönetim, ocak ayında hedefe ulaşmayı planlıyor. Alınan bilgilere göre Sarı- Kırmızılılar, eski göz ağrısı Anthony Modeste ile temasta.

HUKUKİ ENGELLERE TAKILDILAR

Fransız yıldızla ağustos ayında her konuda anlaşan ancak hukuki problemler nedeniyle transferden vazgeçen yönetim birkez daha harekete geçti. Modeste'nin kulübü Tijanjin ile süreci takip ediliyor.

BU KEZ TRANSFER BİTEBİLİR

Eğer Modeste, Tianjin ile yollarını resmen ayırır, hukukçular da onayı verirse hemen teklif yapılacak. Bu durumda transferin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Terim de Modeste'yi takımda görmek istiyor.

FFP'Yİ DE ETKİLEMEYECEK

Galatasaray 30 yaşındaki golcüye bonservis ücreti ödemeyeceği için Finansal Fair Play konusunda da sıkıntı yaşanmayacak. Ancak Modeste, Tianjin ile yollarını ayırmadan harekete geçilmeyecek.

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