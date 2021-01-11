Galatasaray'dan Youssouf'a para + takas

Sarı-kırmızılılar geleceğe yatırım olarak gördüğü 22 yaşındaki ön liberoya karşılık 2 milyon Euro isteyen Yeni Malatyaspor'u ikna etmeye çalışıyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan Youssouf'a para + takas
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2021 09:12
Ara transfere Onyekuru ile başlayacak Galatasaray'da sıradaki takviye orta sahaya olacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, Onyekuru gibi genç olan 1998 doğumlu Youssouf Ndayishimiye'nin transferinde son aşamaya geldi. Geçen hafta Yeni Malatyaspor'un kapısını çalan sarı-kırmızılı kulüp, "3 milyon Euro istiyoruz" cevabına rağmen pazarlıklara devam etti.

Belçika'dan Anderlecht ve Fransa'dan Saint Etienne'den teklifler alan Youssouf Ndayishimiye'nin tercihi Galatasaray oldu. Burundili ön libero rest çekince Yeni Malatya cephesi talep ettiği bonservisi 2 milyon Euro'ya düşürdü.

Şu an 1 milyon Euro bütçesi olan Galatasaray, takas ve sonraki satıştan pay maddeleri ile sarı-siyahlıları ikna etmeye çok yaklaştı.

4 SENE ÖNCE YOLU FLORYA'DAN GEÇTİ

Yeni Malatyaspor'da aylık maaşı 2 bin 500 TL olan 22 yaşındaki Youssouf Ndayishimiye 4 sene önce Florya'da denenmişti. Galatasaray, Youssouf'a geleceğe yatırım gözüyle bakıyor.



 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için