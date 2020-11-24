Galatasaray'da kim kalsın, kim gitsin?

Bu sezon hedefi mutlak şampiyonluk olan Galatasaray için sorumuz; kim kalsın, kim gitsin?

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kim kalsın, kim gitsin?
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24 Kasım 2020 10:49
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kaçıran ve bu sezon hedefi mutlak şampiyonluk olan Galatasaray için sorumuz çok net; kim kalsın, kim gitsin?


 


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