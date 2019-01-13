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Galatasaray'da kafa karıştıran kare: Alan kampa gitti

Galatasaray'da 1 haftadır Türkiye'ye gelmesi beklenen forvet Alan'ın takımı Guangzhou Evergrande'nin sezon öncesi kampına dahil edilmesi kafaları karıştırdı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'da kafa karıştıran kare: Alan kampa gitti
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13 Ocak 2019 15:43
Galatasaray'ın forvet listesindeki bir numaralı isim olan Alan Carvalho'nun takımı Guangzhou Evergrande'nin sezon öncesi kampında yer alması kafaları katıştırdı.

Sarı-kırmızılı traftarların ilk yarının sona ermesinden beri büyük bir merakla beklediği Brezilyalı oyuncu, takımı ile birlikte kampa katılmak üzere yola çıktı.

Anderson Talisca'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrasında Galatasaray taraftarları sosyal medyadan tepkili paylaşımlarda bulundu.



ÇİN BASINI: "BONSERVİS İSTİYORLAR"

Çin basınında yer alan detaylarda sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya vardığı ancak kulübü Guangzhou Evergrande'nin bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle transferin henüz gerçekleşemediği kaydedildi.

Türk basınında yer alan "sözleşmesi sona erdi" bilgilerinin doğru olmadığını belirten Çin basını, Dünya Kupası'nın ardından sözleşmesindeki opsiyon kullanılarak oyuncunun kontratının 2020'ye uzatıldığını bildirdi.

GÖNDERMEK İSTİYORLAR, ANCAK BEDAVA DEĞİL

Guangzhou Evergrande'nin gelecek sezon bedelsiz gidecek olması ve yabancı kontenjanında yer açmak nedeniyle oyuncusunu göndermek istediği vurgulanırken, 4 yıl önce RB Salzburg'dan 11 milyon euroya kadrolarına kattıkları Alan'ı bedelsiz vermeye sıcak bakmadığı ifade edildi.




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