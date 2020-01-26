Galatasaray, Yann M'Vila'yı transfer etmek istiyor!

Galatasaray, Mario Lemina - Jean Michael Seri ikilisini alternatifsiz bırakmak istemiyor. Transfer için Udinese'den Seko Fofana ve Kayserispor'dan Bernard Mensah isimleri anılsa da sarı-kırmızılılar önceliği Saint Etienneli oyuncu Yann M'Vila'ya verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; asse.fr
Galatasaray, Yann M'Vila'yı transfer etmek istiyor!
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26 Ocak 2020 10:23
Kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi ile yollarını kesin olarak ayıracak Galatasaray, yabancı kontenjanını açar açmaz orta sahaya takviye yapma kararı aldı.

Udinese'den Fofana ve Kayserispor'dan Mensah isimleri anılsa da sarı-kırmızılılarda öncelik M'Vila takviyesine verildi. Lemina-Seri ikilisini alternatifsiz bırakmak istemeyen Galatasaray, geçtiğimiz cuma günü Yann M'Vila için resmi girişimde bulundu.

Fransız ön liberonun formasını giydiği Saint Etienne'e kiralama teklifini ileten yönetimin, 29 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

6 VE 8 NUMARADA OYNUYOR

Bu sezon 22 resmi maçta görev yapan Fransız yıldız, orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Fransa Milli Takım forması da giymiş olan M'Vila'nın Galatasaray'a transferi Saint Etienne'nin kiralama teklifine vereceği cevaba göre netlik kazanacak. Sarı-kırmızılılar FFP yüzünden bonservis harcaması yapamıyor.

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