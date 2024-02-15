Galatasaray-Sparta Prag maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 122 29 31 62 122 210 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 32 22 7 3 73 34 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 92 36 31 25 142 113 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 314 112 84 118 423 466

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak.RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabaka, EXXEN platformundan yayımlanacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2. eleme turundan başladığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara girdi.Sarı-kırmızılılar, Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United takımlarının olduğu A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle tamamladı. "Cimbom" topladığı 5 puanla üçüncü oldu ve yoluna "Kupa 2"de devam etme hakkı kazandı.Çekya Ligi şampiyonu Sparta Prag ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda sonradan Galatasaray'ın grubuna düşecek Kopenhag'a elendi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i eleyen Sparta Prag, adını gruplara yazdırdı.C Grubu'nda İskoçya'nın Rangers, İspanya'nın Real Betis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Aris Limassol takımlarıyla mücadele eden Çekya temsilcisi, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sparta Prag, topladığı 10 puanla grubu ikinci sırada bitirerek play-off turuna kaldı.İki takım arasındaki rövanş müsabakası 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da yapılacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmeyi geçen takım, son 16 turuna yükselecek.Muslera, Kaan, Davinson Sanchez, Nelsson, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.Vindahl, Vitik, Panak, Krejci, Preciado, Laçi, Kairinen, Zeleny, Birmancevic, Karabec, KuchtaSon şampiyon apoletini taşıyan iki takım da mücadele ettiği ulusal liglerinde liderlik koltuğunda oturuyor.Galatasaray, 25. haftası geride kalan Süper Lig'de 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Son 6 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, topladığı 66 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider ünvanını taşıyor.Sparta Prag ise Çekya Ligi'nde 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Son 7 maçını kazanan başkent Prag temsilcisi, 53 puanla en yakın takipçisi Slavia Prag'ın 5 puan önünde ilk sırada bulunuyor.Galatasaray, bu sezon iç sahadaki resmi maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu.Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon taraftarı önünde çıktığı 13 Süper Lig müsabakası ile 2 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin tamamını kazandı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında yaptığı 3 mücadeleyi de galip tamamlayan "Cimbom" grup aşamasındaki 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu mağlubiyeti Bayern Münih karşısında yaşadı.Kaptanı olduğu Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olan yeni transfer Serge Aurier, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek.Fildişi Sahili, ev sahibi olduğu turnuvanın finalinde Nijerya'yı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Ülkesinin formasını terleten yeni transfer Aurier, organizasyon sonrasında Türkiye'ye gelerek takımla çalışmalara başladı.Tecrübeli sağ bek, Okan Buruk'un formayı vermesi durumunda yeni takımıyla ilk ilk heyecanını taraftarı önünde yaşayacak.Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıklarını atlatan Abdülkerim Bardakcı ile Sergio Oliveira, müsabakada forma giyebilecek.Süper Lig'in 22. haftasında 21 Ocak'ta deplasmanda yapılan Trabzonspor maçında sakatlanan Abdülkerim, 4 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçını kaçırdı.Antrenmanda göğüs kasından sakatlanan ve ameliyat edildiği ülkesi Portekiz'de tedavisini tamamlayan Oliveira ise yaklaşık 2 ay sonra sahalara dönecek. Son maçına 8 Aralık 2023'te çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, 10 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası maçında forma giyemedi.Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hakim Ziyech müsabakada süre alamayacak.Sarı-kırmızılı takımda yeni transferlerden Derrick Köhn, statü gereği karşılaşmada oynayamayacak.Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrich Köhn'ü kattı. Sezon başında İtalya temsilcisi Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu da takıma geri döndü.Sezon başında UEFA'ya bildirilen kadroda 3 değişiklik yapabilen Galatasaray, takımdan ayrılan Sacha Boey, Angelino ve Cedric Bakambu'nun yerine Vinicius, Aurier ve Berkan'ı listeye ekledi. UEFA'ya bildirim yapılmasından sonra transferi gerçekleşen Köhn, Avrupa kadrosu dışında kaldı.Galatasaray, UEFA kadrosunda yer almayan genç futbolcu Eyüp Aydın'dan da yararlanamayacak.Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:Fernando Muslera, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Serge Aurier, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Serge Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Tete, Barış Alper Yılmaz, Carlos Vinicius.Çekya temsilcisinde Türk futbolunun yakından tanıdığı David Pavelka top koşturuyor.Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da 2016-2020 arasında forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, son 3,5 sezondur Sparta Prag'ta mücadele ediyor.Lacivert-beyazlı formayla 108'i Süper Lig, 17'si Türkiye Kupası olmak üzere 125 resmi maça çıkan Pavelka, ligde 3, kupada ise 2 kez gol sevinci yaşadı.Galatasaray'a karşı tamamı ligde 7 maça çıkan Çek futbolcu, 3 galibiyet, 4 yenilgi gördü.UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 315. mücadelesine çıkacak.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 314 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 118 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa arenasında rakip fileleri 423 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 466 gole engel olamadı.Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 24 müsabakada sadece 4 kez mağlup oldu.2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 6'sı da "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 24 maça çıktı.Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan sarı-kırmızılı takım, Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etti.Ülke puanından dolayı önceki yılların aksine "Devler Ligi"ne tek takım gönderebilen Türkiye'nin şampiyonu 3 ön eleme oynadı.İkinci eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris, üçüncü eleme turunda Slovenya'nın Olimpija takımını eleyen "Cimbom", play-off turunda da Norveç temsilcisi Molde'yi geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, eleme aşamasında 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.Sarı-kırmızılılar, grup aşamasında ise Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarıyla karşılaştı. Grupta birçok maçta iyi performans sergileyen Galatasaray, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. "Cimbom", aldığı 5 puanla grubunu 3. tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.Galatasaray, deplasmanda 3-2 yendiği Manchester United ile sahasında 2-2 berabere kalarak adından Avrupa'da söz ettirdi.Okan Buruk'un öğrencileri, eleme ve grup aşamasında toplam 22 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 92 maça çıktı.1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı futbol turnuvasında 36 galibiyet, 31 beraberlik ve 25 yenilgi yaşadı.Rakip fileleri 142 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 113 gol gördü.Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalya ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova takımına yine çeyrek finalde boyun eğdi.Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla "Avrupa Fatihi" unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldi ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.Organizasyonun UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumunda geçmişte uygulanan "kura çekme" yönteminde, çeyrek final öncesi bir kez hüsran yaşadı, bir kez de şanslı taraf oldu.Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip evindeki müsabakayı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş müsabakasının normal süresini aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve Galatasaray çeyrek finale yükseldi.Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern Münih ve İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında yaşadı.UEFA Avrupa Ligi'nin 2009-2010 sezonu 3. eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih'e, 2019-2020 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lık skorlarla kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgilerini yaşadı.UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Çekya'nın Sparta Prag takımı, tarihlerindeki 5. randevuya çıkacak.Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. "Kupa 2"de mücadele eden Sparta Prag ise grup ikincisi olarak play-off turuna geldi.Eşleşmenin ilk ayağında avantaj arayacak Galatasaray ile Sparta Prag, tarihlerinde 5. kez karşı karşıya gelecek.İki takım, Avrupa kupalarında daha önce 2 eşleşmede 4 maç yaptı. İki ekip arasındaki ilk eşleşme, 1995-1996 sezonunda UEFA Kupası elemelerinde yaşandı. Çekya'da yapılan ilk maçı 3-1 kaybeden Galatasaray, İstanbul'da rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, iki maç sonunda Avrupa'ya veda ederken Sparta Prag tur atlayan taraf oldu.İkinci eşleşme ise 1997-1998 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda gerçekleşti. Çekya'da yapılan ilk maçı Sparta Prag 3-0, İstanbul'da oynanan ikinci müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı. Galatasaray, Borussia Dortmund ve Parma'nın bulunduğu grubu son sırada tamamlayıp elenirken, Sparta Prag üçüncü olarak yoluna UEFA Kupası'nda devam etti.Sparta Prag ile yapılan 4 maçta da futbolcu olarak kulübede bekleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu kez teknik adam koltuğunda oturacak.Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen Okan Buruk, Sparta Prag ile yapılan 4 maçta da kadroda yer aldı. Dört maçta da yedek kulübesinde oturan Buruk, 1995-1996 sezonundaki ilk maçta 7, ikinci müsabakada 2 dakika süre aldı. 1997-1998 sezonundaki iki müsabakada ise kadroda yer alan Okan Buruk, forma giymedi.Yedek kulübesinde bu kez Galatasaray Teknik Direktörü olarak yer alacak Okan Buruk, iyi anıları olmadığı Sparta Prag'a karşı avantajlı bir skor arayacak.Sarı-kırmızılı ekip, Çekya temsilcileriyle daha önce 8 kez karşılaştı.Sparta Prag ile 4 kez karşı karşıya gelen Galatasaray, ikişer maçta da Banik Ostrava ve Mlada Boleslav ile mücadele etti. "Cimbom" söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.Çekya takımlarına karşı 8 maçta 12 gol atan Galatasaray, kalesinde 12 gol gördü.Çekya temsilcisi, Türk takımlarıyla 14 maç yaptı.Galatasaray ile 4 kez karşılaşan Sparta Prag, 4 kez Fenerbahçe, ikişer kez Beşiktaş, Trabzonspor ve Denizlispor ile maç yaptı. Başkent Prag takımı, söz konusu müsabakalarda altışar galibiyet ve yenilgi ile 2 beraberlik aldı.Sparta Prag, söz konusu maçlarda 18 gol atıp, 16 gol yedi.