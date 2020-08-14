Galatasaray, Ryan Donk'la yeniden imzaladığını duyurdu

Galatasaray, bir süredir sözleşme yenilemesi için görüştüğü Ryan Donk'ta mutlu sona ulaştı.



Sarı-Kırmızılılar oyuncusu ile 1 yıllık yeni anlaşmaya imza attı. Daha önce 1 milyon 895 bin euro garanti ücrete oynayan Ryan Donk, ücretinde büyük bir indirimi kabul etti.



KAP'a yapılan açıklamaya göre; Donk'a 2020-2021 sezonu için net 515.750 Euro sabit transfer ücreti ödenecek.