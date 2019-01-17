Galatasaray Ozan Kabak'ın bonservisini açıkladı

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'ın 11 milyon euro bonservis bedeliyle'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi. Ozan Kabak, Stuttgart ile 5,5 yıllık sözleşme imzalarken, yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek. Uzun yıllar altyapısında forma giydiği Galatasaray'da bu sezon ligde 12'si ilk 11'de olmak üzere 13 karşılaşmada görev alan Ozan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 90 dakika forma giydi.Galatasaray'da Garry Rodrigues'in ayrılmasının ardından Younes Belhanda'nın durumu merak edilirken, Ozan Kabak ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Fatih Terim ile görüştükten sonra sezonun sonuna kadar Galatasaray'da kalma kararı alan Ozan Kabak için Stuttgart yeni bir teklif yaptı. Bu teklif sarı-kırmızılı kulüp tarafından kabul gördü.