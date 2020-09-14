Galatasaray orta sahasını buldu: Idrissa Doumbia

Okay Yokuşlu transferinde istediği yanıtı alamayan Galatasaray'ın gündemine Sporting Lizbon forması giyen Idrissa Doumbia girdi.

Maaşında %40 indirime

zorlandığı Portekiz ekibinden

ayrılma kararı alan

Fildişili orta saha oyuncusu için scout ekibinin olumlu rapor verdiği öğrenildi.



Almanya'dan Mönchengladbach ve Werder Bremen, Belçika'dan Anderlecht ve Club Brugge'den teklifler alan Idrissa Doumbia'nın ilk tercihinin Galatasaray olduğu ortaya çıktı. Kiralama maliyeti Etebo'dan daha düşük olan 22 yaşındaki Fildişili oyuncu, İngiltere'deki çalışma izni problemi nedeniyle Watford ve Southampton'dan gelen teklifleri değerlendiremedi.





Idrissa Doumbia ile ilgilenen G.Saray'ın şu an yabancı kontenjanı dolu.

Babel ve Belhanda'yı

satmaya çalışan,

Ozornwafor

ve Sekidika'yı

kiralık göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Doumbia transferini bitirmesi bekleniyor.

Etebo'dan

çok daha potansiyelli

olan 1.87 boyundaki

iki yönlü orta saha

oyuncusu, 6 ve 8

numara olarak görev

yapabiliyor.



IDRISSA DOUMBİA KİMDİR?

D.Tarihi: 14 Nisan 1998

D.Yeri: Yamoussoukro/Fildişi

Boy: 1.87

Mevki: Orta saha

Kulüp: Sporting/Portekiz