Galatasaray, mağlubiyetle başladı

Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Galatasaray, PTT'yi konuk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, mağlubiyetle başladı
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09 Ekim 2021 17:23
Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, konuk ettiği PTT'ye 3-1 mağlup oldu.
 Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

Galatasaray: Gamze Kılıç, Sude Hacımustafaoğlu, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec (Gizem Güreşen, Nilay Karaağaç, İlkin Aydın, Bihter Dumanoğlu, Beren Yeşilırmak, Esra Demirkıran)

PTT: Ceren Domaç, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos (Simay Kurt, Merve Tanyel, Ece Morova)

Setler: 19-25, 21-25, 25-21, 19-25

Süre: 114 dakika (25, 30, 31, 28)


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