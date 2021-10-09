Galatasaray, mağlubiyetle başladı

Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, konuk ettiği PTT'ye 3-1 mağlup oldu.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül
Galatasaray: Gamze Kılıç, Sude Hacımustafaoğlu, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec (Gizem Güreşen, Nilay Karaağaç, İlkin Aydın, Bihter Dumanoğlu, Beren Yeşilırmak, Esra Demirkıran)
PTT: Ceren Domaç, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos (Simay Kurt, Merve Tanyel, Ece Morova)
Setler: 19-25, 21-25, 25-21, 19-25
Süre: 114 dakika (25, 30, 31, 28)
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül
Galatasaray: Gamze Kılıç, Sude Hacımustafaoğlu, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec (Gizem Güreşen, Nilay Karaağaç, İlkin Aydın, Bihter Dumanoğlu, Beren Yeşilırmak, Esra Demirkıran)
PTT: Ceren Domaç, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos (Simay Kurt, Merve Tanyel, Ece Morova)
Setler: 19-25, 21-25, 25-21, 19-25
Süre: 114 dakika (25, 30, 31, 28)