Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu KAP'a bildirdi

Galatasaray, Erzincanspor ile sözleşmesi sona eren Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki hücum oyuncusuyla 4 yıllık resmi sözleşme imzalandığı duyuruldu."Profesyonel Futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.2020-2021 sezonu için net 850.000 TL sabit transfer ücreti2021-2022 sezonu için net 900.000 TL sabit transfer ücreti2022-2023 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti2023-2024 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti"Galatasaray Kulübü bu transfer döneminde Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui ve Fatih Öztürk'ü kadrosuna katmıştı. Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılıların 6. transferi oldu.