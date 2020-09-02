Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu KAP'a bildirdi

Galatasaray, Erzincanspor ile sözleşmesi sona eren Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki hücum oyuncusuyla 4 yıllık resmi sözleşme imzalandığı duyuruldu.
İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
"Profesyonel Futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2020-2021 sezonu için net 850.000 TL sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 900.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti"
Galatasaray Kulübü bu transfer döneminde Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui ve Fatih Öztürk'ü kadrosuna katmıştı. Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılıların 6. transferi oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki hücum oyuncusuyla 4 yıllık resmi sözleşme imzalandığı duyuruldu.
İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
"Profesyonel Futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2020-2021 sezonu için net 850.000 TL sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 900.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti"
Galatasaray Kulübü bu transfer döneminde Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui ve Fatih Öztürk'ü kadrosuna katmıştı. Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılıların 6. transferi oldu.
Galatasaray'a hoş geldin @keremakturkoglu! 🤜🤛 pic.twitter.com/GLBgmPYkGu
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2020