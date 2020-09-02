Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu KAP'a bildirdi

Galatasaray, yeni sezon öncesinde 6. transferini KAP'a bildirdi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu KAP'a bildirdi
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02 Eylül 2020 17:32
Galatasaray, Erzincanspor ile sözleşmesi sona eren Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki hücum oyuncusuyla 4 yıllık resmi sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"Profesyonel Futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 850.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 900.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti"

Galatasaray Kulübü bu transfer döneminde Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui ve Fatih Öztürk'ü kadrosuna katmıştı. Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılıların 6. transferi oldu.

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