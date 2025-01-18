Galatasaray: "İsyanımız "kötü" hakemlere"

Galatasaray Kulübü, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın orta ve VAR hakemine tepki gösterdi.

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Galatasaray: 'İsyanımız 'kötü' hakemlere'
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18 Ocak 2025 15:58
Son güncelleme 18 Ocak 2025 15:59
Galatasaray Kulübü, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın orta ve VAR hakemine tepki gösterdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Bizce yerli veya yabancı hakem değil mesele! İsyanımız Cihan Aydın ve Jan Boterberg gibi "kötü" hakemlere" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın bu paylaşımı, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

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