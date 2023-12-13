Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalmıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka deplasmanında Kopenhag'a mağlup olarak serüvenine son veren sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'nde mücadelesine devam edecek ve muhtemel rakipleri merak konusu oldu. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde grupları ikinci sırada tamamlayarak eşleşmesi muhtemel takımlar şunlar:
West Ham United - Freiburg (A Grubu)
Marsilya - Brighton (B Grubu)
Real Betis - Rangers - Sparta Prag (C Grubu)
Sporting Lisbon (D Grubu)
Toulouse - St. Gilloise (E Grubu)
Rennes - Villareal (F Grubu)
Slavia Prag - Roma (G Grubu)
Karabağ - Molde (H Grubu) Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi ne zamam?
Avrupa Ligi'nde grupların son maçları yarın oynanacak. Play-off turu kura çekimi ise 18 Aralık'ta Nyon'daki UEFA merkezinde TSİ 15.00'te gerçekleşecek.Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçları ne zamam?
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren bir takımla eşleşecek ve ilk maçı İstanbul'da oynayacak. Maçlar 15 ve 22 Şubat'ta oynanacak.
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