Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri 2024

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalmıştı.Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka deplasmanında Kopenhag'a mağlup olarak serüvenine son veren sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'nde mücadelesine devam edecek ve muhtemel rakipleri merak konusu oldu.West Ham United - Freiburg (A Grubu)Marsilya - Brighton (B Grubu)Real Betis - Rangers - Sparta Prag (C Grubu)Sporting Lisbon (D Grubu)Toulouse - St. Gilloise (E Grubu)Rennes - Villareal (F Grubu)Slavia Prag - Roma (G Grubu)Karabağ - Molde (H Grubu)Avrupa Ligi'nde grupların son maçları yarın oynanacak. Play-off turu kura çekimi ise 18 Aralık'ta Nyon'daki UEFA merkezinde TSİ 15.00'te gerçekleşecek.Galatasaray, Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren bir takımla eşleşecek ve ilk maçı İstanbul'da oynayacak. Maçlar 15 ve 22 Şubat'ta oynanacak.