Haber Tarihi: 13 Aralık 2023 11:47 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 11:47

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri 2024

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri netleşiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubunu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, Avrupa Ligi'ne play-off turuna kalmıştı. Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri ise yarın oynanacak maçların ardından netleşecek. Peki, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçları ne zama? İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri...

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri 2024
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalmıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka deplasmanında Kopenhag'a mağlup olarak serüvenine son veren sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'nde mücadelesine devam edecek ve muhtemel rakipleri merak konusu oldu.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde grupları ikinci sırada tamamlayarak eşleşmesi muhtemel takımlar şunlar:

West Ham United - Freiburg (A Grubu)

Marsilya - Brighton (B Grubu)

Real Betis - Rangers - Sparta Prag (C Grubu)

Sporting Lisbon (D Grubu)

Toulouse - St. Gilloise (E Grubu)


Rennes - Villareal (F Grubu)

Slavia Prag - Roma (G Grubu)

Karabağ - Molde (H Grubu)

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi ne zamam?

Avrupa Ligi'nde grupların son maçları yarın oynanacak. Play-off turu kura çekimi ise 18 Aralık'ta Nyon'daki UEFA merkezinde TSİ 15.00'te gerçekleşecek.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçları ne zamam?
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Galatasaray, Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren bir takımla eşleşecek ve ilk maçı İstanbul'da oynayacak. Maçlar 15 ve 22 Şubat'ta oynanacak.

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