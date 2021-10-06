Liglere verilen arada dinlenme fırsatı arayan Galatasaray 'da, ilk 11'de görev yapan isimlerin çoğu milli kamplara gitti.



4'ü Türkiye A Milli Takımı olmak üzere 13 oyuncusunu gönderen Sarı- Kırmızılılar, bu alanda son yılların en yüksek sayısına ulaştı.



Teknik heyet, Milli takımlara giden oyuncuların performansını yakından takip edecek. Florya'daki en büyük beklenti, tüm oyuncuların sakatlanmadan ve problem yaşamadan geriye dönmesi. Bununla birlikte bazı genç oyuncuların, Milli formayla gösterecekleri performansla piyasa değerlerini artırmaları da, Galatasaray cephesindeki bir diğer beklenti.



Rumenler, Almanya'ya karşı



Sarı-Kırmızılı ekipte forma giyen isimlerden Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Türkiye A Milli Takımı'na, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz Türkiye Ümit Milli Takımı'na, Fernando Muslera Uruguay'a, DeAndre Yedlin ABD'ye, Christian Luyindama Demokratik Kongo'ya, Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan Romanya'ya, Sofiane Feghouli Cezayir'e, Mostafa Mohamed Mısır'a gitti.



Özellikle Cicaldau ve Morutan'ın forma giyeceği Romanya'nın, 8 Ekim'de Almanya'ya karşı göstereceği performans büyük merakla bekleniyor.



