Galatasaray'ın 4 başkan adayı canlı yayında

Galatasaray'ın başkan adayları Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Özdemir, canlı yayında konuşacak.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın 4 başkan adayı canlı yayında
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13 Haziran 2021 12:57
Galatasaray'da dört başkan adayı ortak yayına çıkıyor.

Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Özdemir, Galatasaraylılar Derneği'nin düzenlediği yayında soruları yanıtlayacak. Ruşen Çakır'ın moderatörlüğünü yapacağı canlı yayın 17.00'de başlayacak.

Yayın, Galatasaraylılar Derneği'nin YouTube kanalından aktarılacak.


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