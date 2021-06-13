Galatasaray'ın 4 başkan adayı canlı yayında

Galatasaray'da dört başkan adayı ortak yayına çıkıyor.
Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Özdemir, Galatasaraylılar Derneği'nin düzenlediği yayında soruları yanıtlayacak. Ruşen Çakır'ın moderatörlüğünü yapacağı canlı yayın 17.00'de başlayacak.
Yayın, Galatasaraylılar Derneği'nin YouTube kanalından aktarılacak.
Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Özdemir, Galatasaraylılar Derneği'nin düzenlediği yayında soruları yanıtlayacak. Ruşen Çakır'ın moderatörlüğünü yapacağı canlı yayın 17.00'de başlayacak.
Yayın, Galatasaraylılar Derneği'nin YouTube kanalından aktarılacak.