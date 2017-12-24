Galatasaray Göztepe maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?

- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 32 puan 13 averaj ile 3. sırada yer alan Galatasaray, 30 puan 6 averaj ile 6. sırada yer alan Göztepe ile karşı karşıya geliyor.- Ev sahibi takımda Mariano Filho, Iasmin Latovlevici, Tolga Ciğerci, misafir takımda ise Adama Traore, Hakan Çinemre sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- 52.652 kişi kapasiteli Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.- 10 maçla en fazla galibiyet alan 2 takımından biri.- 34 golle en fazla gol atan takımı.- Hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.- 5 maçla Deplasmanda en fazla galibiyet alan takımı.- Hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiminde çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.- Galatasaray 7, Göztepe 2 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.- Galatasaray 19 gol atarken, Göztepe 8 golle karşılık verdi.- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 2-3 ve 4-6 gol aralığında biten 4'er maç bulunuyor.- Galatasaray 5 ve Göztepe 1 maçta ilk golü atan taraf oldular.