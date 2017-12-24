Galatasaray Göztepe maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?

Galatasaray-Göztepe maçının kanalı merak ediliyor. Süper Lig'de 17.haftada Galatasaray-Göztepe maçı oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal açıklandı! Peki Galatasaray-Göztepe maçı şifresiz izlenebilecek mi? İşte saati ve detayları...
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Galatasaray-Göztepe maçı naklen yayınlanacak.
24 Aralık Pazar günü saat 19.30'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray-Göztepe maçı 24 Aralık Pazar günü saat 19.30'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
Genel Bilgiler
- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 32 puan 13 averaj ile 3. sırada yer alan Galatasaray, 30 puan 6 averaj ile 6. sırada yer alan Göztepe ile karşı karşıya geliyor.
- Ev sahibi takımda Mariano Filho, Iasmin Latovlevici, Tolga Ciğerci, misafir takımda ise Adama Traore, Hakan Çinemre sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
- 52.652 kişi kapasiteli Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.Ev Sahibi
- 10 maçla en fazla galibiyet alan 2 takımından biri.
- 34 golle en fazla gol atan takımı.
- Hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.Konuk Ekip
- 5 maçla Deplasmanda en fazla galibiyet alan takımı.
- Hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiminde çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.Son Karşılaşmalar
- Galatasaray 7, Göztepe 2 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.
- Galatasaray 19 gol atarken, Göztepe 8 golle karşılık verdi.
- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
- 4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
- 2-3 ve 4-6 gol aralığında biten 4'er maç bulunuyor.
- Galatasaray 5 ve Göztepe 1 maçta ilk golü atan taraf oldular.