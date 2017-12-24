Galatasaray Göztepe maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?

Galatasaray-Göztepe maçının hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek isteyenler buraya... Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray-Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Peki maç hangi kanaldan izlenebilir? İşte detaylar...

24 Aralık 2017 02:40
Galatasaray Göztepe maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?
Galatasaray-Göztepe maçının kanalı merak ediliyor. Süper Lig'de 17.haftada Galatasaray-Göztepe maçı oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal açıklandı! Peki Galatasaray-Göztepe maçı şifresiz izlenebilecek mi? İşte saati ve detayları...

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇININ YAYINLANACAĞI KANAL? Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Galatasaray-Göztepe maçı naklen yayınlanacak.

24 Aralık Pazar günü saat 19.30'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Göztepe maçı 24 Aralık Pazar günü saat 19.30'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.


Genel Bilgiler

- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 32 puan 13 averaj ile 3. sırada yer alan Galatasaray, 30 puan 6 averaj ile 6. sırada yer alan Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

- Ev sahibi takımda Mariano Filho, Iasmin Latovlevici, Tolga Ciğerci, misafir takımda ise Adama Traore, Hakan Çinemre sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

- 52.652 kişi kapasiteli Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ev Sahibi

- 10 maçla en fazla galibiyet alan 2 takımından biri.

- 34 golle en fazla gol atan takımı.

- Hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.

Konuk Ekip

- 5 maçla Deplasmanda en fazla galibiyet alan takımı.

- Hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiminde çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.

Son Karşılaşmalar

- Galatasaray 7, Göztepe 2 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

- Galatasaray 19 gol atarken, Göztepe 8 golle karşılık verdi.

- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 2-3 ve 4-6 gol aralığında biten 4'er maç bulunuyor.

- Galatasaray 5 ve Göztepe 1 maçta ilk golü atan taraf oldular.


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