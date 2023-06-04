Haber Tarihi: 04 Haziran 2023 17:23 - Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023 17:23

Galatasaray Fenerbahçe maçını izle şifresiz canlı GS FB bein sports 1

Süper Lig' de derbi zamanı: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide karşılaşıyor. Galatasaray Fenerbahçe maçını beIN Sports 1 aboneleri canlı olarak izleyebiliyor. İşte GS FB maçından son dakika detayları...

Galatasaray Fenerbahçe maçını izle şifresiz canlı GS FB bein sports 1
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Şifresiz Galatasaray Fenerbahçe beIN SportsSpor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

GALATASARAY FENERBAHÇE CANLI


GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA






GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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397. kez derbi heyecanı

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 397. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 396 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 126 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 493 golle karşılık verdi.

Ligde 132. sınav

Galatasaray ile Fenerbahçe, 65. sezonu oynanan lig tarihinde 131 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-36 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 127 gol kaydetti.

Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 5'i berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelebildi. Söz konusu 10 derbide Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 8 kez fileleri havalandırdı.

Ligin en az gol yiyen takımı Galatasaray

Galatasaray son 2 haftasına girilen Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ligde çıktığı 33 müsabakada kalesinde 27 gol gören Galatasaray, ligin en iyi savunma yapan takımı olarak dikkati çekiyor.



Galatasaray Fenerbahçe maçı hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray ile ikincilik yarışını sürdüren Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak sezonun son derbisini hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak.

Galatasaray Fenerbahçe form durumları

Ligde geride kalan 36 haftada 26 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 82 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde girerek şampiyonluğu garantiledi. Sarı-lacivertliler ise 24 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 77 puan elde etti. Şampiyonluk hasreti 9 sezona çıkan Fenerbahçe, ikincilik mücadelesi için Beşiktaş ile çekişiyor.

Eksikler

Galatasaray cezalı Zaniolo'nun da dönüşüyle derbiye tam kadro çıkacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel'in maç kadrosunda olması beklenmiyor. Öte yandan hazır olmayan Altay Bayındır da maç kadrosunda olmayacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Toreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi



Fenerbahçe
İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Enner Valencia, Michy Batshuayi



Derbiden sonra kupa töreni

Şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, derbiden sonra kupasına kavuşacak. Karşılaşmanın ardından Nef Stadı'nda kupa töreni düzenlenecek. Tarihinin 23. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, maçtan sonra kurulacak podyumda zaferini kutlayacak.

Sezon iki takım için kapanıyor

Sezonun son derbisiyle iki takım için de sezon tamamlanmış olacak. Ligde son haftada Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'nin ise Gaziantep FK ile karşılaşması gerekiyordu. İki takımın da 6 Şubat'ta Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle ligde çekilmesiyle Galatasaray ve Fenerbahçe son haftayı maç yapmadan geçirecek ve 3-0 hükmen galibiyet alacak.

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