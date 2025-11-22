Galatasaray, Etienne Mendy için devrede!

Galatasaray, transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray, Diambars'ın Senegal U17 Milli Takımı'nda forma giyen oyun kurucusu Etienne Mendy "Ndo" ile yakından ilgileniyor.
Africafoot'un özel haberine göre Sarı-kırmızılılar, genç futbolcuyu bir süredir takip ediyor.
MANCHESTER UNITED TESTTEN GEÇİRDİ
Mendy, geçtiğimiz eylül ayında Be Sport Academy'den vatandaşı Mouhamed Dabo ile birlikte Manchester United tarafından teste tabi tutuldu. İngiliz devinden gelecek yanıt beklenirken Galatasaray'ın da transfer yarışına güçlü şekilde dahil olduğu öğrenildi.
U17 DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ
Senegal ile Katar'daki U17 Dünya Kupası'nda forma giyen Mendy, takımının Uganda'ya 1-0 yenilerek elendiği son 16 turu öncesi turnuvada 4 maçta oynayıp 1 asist yaptı. Soğukkanlılığı, dengesi, tekniği, oyun görüşü ve milimetrik paslarıyla öne çıkan Mendy, birçok scoutun radarına girdi.
HEM 10 NUMARA HEM 8 NUMARA OLABİLİYOR
Ana pozisyonu oyun kuruculuk olan Mendy, zaman zaman geriye gelip hücuma çıktığında bir "8 numara" profiline bürünebiliyor. Sarı-kırmızılıların, Diambars'ın genç yıldızını kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı belirtiliyor.
