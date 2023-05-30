Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Galatasaray kaç kere şampiyon oldu?

Okan Buruk'un ikinci şampiyonluğu olacak



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.



Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı.





Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, yarın istedikleri sonucu almaları halinde teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kupayı kaldıracak.



Son 3 maçını kazandı



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.



Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.



Zaniolo cezalı, 6 futbolcu ceza sınırında



Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Nicolo Zaniolo, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.



Sarı-kırmızılı takımda ayrıca maç öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, yarın kart görmeleri durumunda ligin 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı.Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, yarın istedikleri sonucu almaları halinde teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kupayı kaldıracak.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Nicolo Zaniolo, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.Sarı-kırmızılı takımda ayrıca maç öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, yarın kart görmeleri durumunda ligin 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi için yalnızca 3 puan alması yetiyor. Fenerbahçe ile Şampiyonluk yarışını uzun süredir sürdüren sarı kırmızılılar liderlik koltuğunu hiçbir zaman bırakmadı. Galatasaray, Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmayı da kazanması durumunda 2022-2023 yılı şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Galatasaray toplam şampiyonluk sayısı kaç?Galatasaray, liderin 8 puan gerisine düştüğü 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 33. haftasında Medipol Başakşehir'i Türk Telekom Stadyumu'nda 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğunu ilan etti.Galatasaray, Süper Lig'de en çok şampiyonluğu bulunan takımlar listesinde ilk sırada yer alıyor. Sarı kırmızılıların Süper Lig'de şu ana kadar toplamda 22 şampiyonluğu bulunuyor. Galatasaray bu yıl da şampiyon olursa toplam şampiyonluk sayısını 23'e çıkaracak.Süper Lig'de 22 şampiyonlukla bu alanda zirvede yer alan Galatasaray 23. kez mutlu sona ulaşırsa toplamda 198 milyon TL'yi kasasına koyabilecek. Bu sezon 25 galibiyet, 5 beraberliği bulunan Cimbom kalan 2 maçını da kazanırsa 27 galibiyete ulaşacak ve katılım hakkı (33.4 milyon TL), galibiyet ödülü (2.3 milyon TL), Beraberlik ödülü (1.15 milyon TL) geçmişteki her şampiyonluk (2.86 milyon TL) kalemlerinden yaklaşık 200 milyon TL elde edecek. Ligde 23 zaferi bulunan F.Bahçe ise son 2 karşılaşmayı da kazanıp 25 galibiyetle şampiyonluğu elde ederse 190 milyon TL alacak.Galatasaray bugün şampiyonluğunu ilan ederse İstanbul'da herhangi bir kutlama olmayacak. Sarı kırmızılı kafile sabaha karşı 03.00'te İstanbul'da olacağı için, hem saatin çok geç olması hem de güvenlik nedeniyle bir organizasyon yapılmayacak. Şampiyonluk için zafer kutlaması pazar günü NEF Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde gerçekleştirilecek.Galatasaray berabere kalır, Fenerbahçe kazanırsa haftaya sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisini 2-0 kaybetse dahi ikili averajla mutlu sona ulaşan taraf olacak. 3 veya daha fazla farkla yenilirse genel averajdan dolayı Fenerbahçe şampiyon olabilir. Sarı-lacivertlilerin bugün puan kaybetmesi durumunda ise Galatasaray, kendi alacağı sonucun önemi olmadan şampiyonluğa ulaşacak.