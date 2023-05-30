Haber Tarihi: 30 Mayıs 2023 16:42 - Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 16:42

Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Galatasaray kaç kere şampiyon oldu?

Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Galatasaray kaç kere şampiyon oldu? Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son düzlüğe girildi. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 30 Mayıs Salı akşamı Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmadan da galip ayrılması durumunda şampiyonluğunu kesin olarak ilan edecek. Galatasaray'ın şampiyonluk sayısı da bu bağlamda merak edilip araştırılıyor. Peki, Galatasaray kaç kez şampiyon oldu? İşte merak edilenler…

Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Galatasaray kaç kere şampiyon oldu?
Abone Ol
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi için yalnızca 3 puan alması yetiyor. Fenerbahçe ile Şampiyonluk yarışını uzun süredir sürdüren sarı kırmızılılar liderlik koltuğunu hiçbir zaman bırakmadı. Galatasaray, Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmayı da kazanması durumunda 2022-2023 yılı şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Galatasaray toplam şampiyonluk sayısı kaç?
GALATASARAY EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Galatasaray, liderin 8 puan gerisine düştüğü 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 33. haftasında Medipol Başakşehir'i Türk Telekom Stadyumu'nda 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyon olur mu? 

GALATASARAY KAÇ KERE ŞAMPİYON OLDU?

Galatasaray, Süper Lig'de en çok şampiyonluğu bulunan takımlar listesinde ilk sırada yer alıyor. Sarı kırmızılıların Süper Lig'de şu ana kadar toplamda 22 şampiyonluğu bulunuyor. Galatasaray bu yıl da şampiyon olursa toplam şampiyonluk sayısını 23'e çıkaracak.

ŞAMPİYONUN KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Süper Lig'de 22 şampiyonlukla bu alanda zirvede yer alan Galatasaray 23. kez mutlu sona ulaşırsa toplamda 198 milyon TL'yi kasasına koyabilecek. Bu sezon 25 galibiyet, 5 beraberliği bulunan Cimbom kalan 2 maçını da kazanırsa 27 galibiyete ulaşacak ve katılım hakkı (33.4 milyon TL), galibiyet ödülü (2.3 milyon TL), Beraberlik ödülü (1.15 milyon TL) geçmişteki her şampiyonluk (2.86 milyon TL) kalemlerinden yaklaşık 200 milyon TL elde edecek. Ligde 23 zaferi bulunan F.Bahçe ise son 2 karşılaşmayı da kazanıp 25 galibiyetle şampiyonluğu elde ederse 190 milyon TL alacak.

4KUTLAMALAR İÇİN DERBİ BEKLENECEK

Galatasaray bugün şampiyonluğunu ilan ederse İstanbul'da herhangi bir kutlama olmayacak. Sarı kırmızılı kafile sabaha karşı 03.00'te İstanbul'da olacağı için, hem saatin çok geç olması hem de güvenlik nedeniyle bir organizasyon yapılmayacak. Şampiyonluk için zafer kutlaması pazar günü NEF Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde gerçekleştirilecek.

G.SARAY BERABERE KALIRSA AVERAJ HESAPLARI BAŞLAR

Galatasaray berabere kalır, Fenerbahçe kazanırsa haftaya sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisini 2-0 kaybetse dahi ikili averajla mutlu sona ulaşan taraf olacak. 3 veya daha fazla farkla yenilirse genel averajdan dolayı Fenerbahçe şampiyon olabilir. Sarı-lacivertlilerin bugün puan kaybetmesi durumunda ise Galatasaray, kendi alacağı sonucun önemi olmadan şampiyonluğa ulaşacak. 


Okan Buruk'un ikinci şampiyonluğu olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı.


Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, yarın istedikleri sonucu almaları halinde teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kupayı kaldıracak.

Son 3 maçını kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.

Zaniolo cezalı, 6 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Nicolo Zaniolo, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca maç öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, yarın kart görmeleri durumunda ligin 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Bayern Münih serbest kalan yıldızın peşinde Bayern Münih Bayern Münih serbest kalan yıldızın peşinde
Sergio Busquets, City'nin yıldızını işaret etti: 'Alın' Barcelona Sergio Busquets, City'nin yıldızını işaret etti: "Alın"
Porto'lu kaleci, Premier Lig'i hedefliyor! Dünya Futbolu Porto'lu kaleci, Premier Lig'i hedefliyor!
Gustavo Henrique için sürpriz talip Türkiye Transferler Gustavo Henrique için sürpriz talip
Sergino Dest, Almanya yolcusu! Milan Sergino Dest, Almanya yolcusu!
Jesse March, Monaco'nun başına geçebilir! Monaco Jesse March, Monaco'nun başına geçebilir!
Bayern'e Ada'dan 100 milyonluk yıldız Bayern Münih Bayern'e Ada'dan 100 milyonluk yıldız
Pelkas'tan veda mesajı! Fenerbahçe Pelkas'tan veda mesajı!
Galatasaray transferden vazgeçti; Johnny Galatasaray Galatasaray transferden vazgeçti; Johnny
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da Uğurcan Çakır sesleri
2
Valilikten, Galatasaray'a yasak!
3
İngiliz devlerinin Neymar aşkı!
4
Real Madrid'de Karim Benzema endişesi
5
Dominik Livakovic için Villarreal iddiası
6
İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için geliyor!
7
Ajax, Boomen'i açıkladı!

SON HABERLER

yukarı ok