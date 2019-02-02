Galatasaray Doğa Sigorta kayıpsız

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta sahasında Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti. Galatasaray Doğa Sigorta mücadele sonunda Bahçeşehir Koleji'ni 88-73 mağlup etti.
Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta ligdeki 9. galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji 8. yenilgisini aldı.
Galatasaray Doğa Sigorta bir sonraki lig maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak. Bahçeşehir Koleji sonraki lig maçında Darüşşafaka Tekfen'i konuk edecek.
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Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta ligdeki 9. galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji 8. yenilgisini aldı.
Galatasaray Doğa Sigorta bir sonraki lig maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak. Bahçeşehir Koleji sonraki lig maçında Darüşşafaka Tekfen'i konuk edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın