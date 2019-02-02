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Galatasaray Doğa Sigorta kayıpsız

Galatasaray Doğa Sigorta, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni 88-73 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray Doğa Sigorta kayıpsız
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02 Şubat 2019 19:17
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta sahasında Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti. Galatasaray Doğa Sigorta mücadele sonunda Bahçeşehir Koleji'ni 88-73 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta ligdeki 9. galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji 8. yenilgisini aldı.

Galatasaray Doğa Sigorta bir sonraki lig maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak. Bahçeşehir Koleji sonraki lig maçında Darüşşafaka Tekfen'i konuk edecek.

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