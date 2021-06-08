"Galatasaray, Diego Laxalt transferi için devrede"

Bonservisi Milan'da olan geçen sezon Celtic'te kiralık oynayan Diego Laxalt için Galatasaray'ın devrede olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Galatasaray, Diego Laxalt transferi için devrede'
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07 Haziran 2021 23:18
İtalya Ligi takımlarından Milan'ın geride kalan sezon Celtic'e kiraladığı Diego Laxalt'ın Beşiktaş'ın ardından Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edildi.

Kısa bir süre önce Beşiktaş ve Porto'nun Diego Laxalt için Milan'ın kapısını çalacağı haberi gündemi meşgul etmişti. Bu kez Sky Sport Italia, sol bek ve sol kanat olarak oynayabilen Uruguaylı futbolcu için Galatasaray'ın devrede olduğu belirtildi.

Milan'ın 2022 yılına kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki Laxalt'ı bu yaz elinden çıkarmak istediği vurgulanırken, Galatasaray'ın yanı sıra Rusya Ligi takımlarından Dinamo Moskova'nın da bu transfer için istekli olduğunun altı çizildi.

Milan'ın 2018 yılında Genoa'dan 19 milyon euroya transfer ettiği Diego Laxalt, geçen sezon Celtic'te toplam 26 maça çıktı. Bu maçların 22'sine 11'de başlayan Laxalt, 1 kez fileleri havalandırdı.




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