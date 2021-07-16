Galatasaray'dan Berkan Kutlu'ya 2.4 milyon Euro

Galatasaray, Alanyaspor'un dinamosu Berkan Kutlu için yoğun transfer mesaisi harcıyor.

Haber; Sabah
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Galatasaray'dan Berkan Kutlu'ya 2.4 milyon Euro
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16 Temmuz 2021 08:56
Gedson Fernandes dışında orta sahasına bir takviye daha düşünen Galatasaray, Alanyaspor'un dinamosu Berkan Kutlu için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Berkan'ın bonservisi için son teklifini 2.4 milyon Euro şeklinde revize etti.

Pazarlıklara 4 milyon Euro ile başlayan Alanyaspor cephesi 3.5 milyon Euro'ya indi. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. İtalya'dan da talipleri olan 23 yaşındaki orta saha, Fatih Terim faktöründen dolayı Galatasaray'ı istiyor.

Maçlarda ortalama 12-13 km koşan ve bu özelliğiyle Terim'den geçer not alan 23 yaşındaki oyuncuya, Barış Alper Yılmaz gibi geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor. Görüşmelerin devam ettiği ve bu hafta transferin sonuçlanmasının hedeflendiği gelen haberler arasında.

Alanyaspor formasıyla 42 maçta forma giyen Berkan Kutlu, 3 gol atıp 2 asistle oynadı. 

 

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