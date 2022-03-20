Galatasaray'da penaltı tepkisi

Gaziantep FK ile Galatasaray'ın karşılaştığı maçta Berkan Kutlu'nun müdahalesinde penaltı kararı geldi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da penaltı tepkisi
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20 Mart 2022 17:40
Süper Lig'de 30. haftada Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, ev sahibi ekip 69. dakikada penaltı kazandı.

Berkan Kutlu'nun ceza alanı içinde Joao Figueiredo'ya müdahalesi sonucunda hakem Arda Kardeşler, beyaz noktayı gösterirken tabana gelen darbe faul olarak değerlendirildi.

Sarı kırmızılı oyuncular kararın ardından hakem Arda Kardeşler'e itirazda bulundu.

Topun başına geçen Alexandru Maxim fileleri havalandırdı ve Süper Lig kariyerinde kullandığı 18 penaltının tamamını gole çevirmiş oldu.

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