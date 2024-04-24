Galatasaray'da Mauro Icardi sazı eline aldı!

Lige istediği gibi başlayamayan Mauro Icardi, tıpkı geçen sezon olduğu gibi son haftalara doğru ilerledikçe yine sorumluluk almaya, gol rakamlarını yukarı çekmeye başladı. Arjantinli yıldızın kritik katkısı, şampiyonluk yolunda Galatasaray'a güç verdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Mauro Icardi sazı eline aldı!
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24 Nisan 2024 09:21
Süper Lig'de yavaş yavaş son haftalara girilirken, Mauro Icardi kritik eşiklerde devreye girmeye başladı. Yıldız futbolcu üst üste yaptığı skor katkılarıyla adeta havaya girdi, ligin sonuna doğru bir kez daha öne çıkmaya başladı.

Pendikspor karşılaşmasında perdeyi açan ve son 5 maçta da fileleri havalandıran yıldız futbolcu kritik anlarda kendini gösteriyor. Bu sezon başında Wanda Nara'nın rahatsızlığıyla sarsılan ve iyi başlangıç yapamayan Icardi daha sonra ise Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenen katkıyı veremedi.

Ne var ki ligin sonuna doğru 31 yaşındaki forvet etkili olmaya başladı. Icardi üst üste Rize (1), Kasımpaşa (2), Hatay (1), Alanya (1) ve Pendik (1) maçlarını boş geçmedi. Geçen sezon da böyle olan Arjantinli forvet, bir nevi o dönemin deja-vu'sunu yaşatmaya başladı.

Mauro Icardi 2022-23 Sezonu'nda da finalde sahneye çıkmıştı. Icardi geçen sezonun sonunda Beşiktaş (1), İstanbulspor (2), Sivasspor (2), Ankaragücü (1), Fenerbahçe (1) maçlarını boş geçmemişti. Deneyimli santrfor bu sezon tüm kulvarlarda 27 gol, 11 asistlik performans sergiledi ve 6 gol katkısı daha vermesi durumunda Alex'in 2010-2011 Sezonu'ndaki rekorunu kıracak.

23 NİSAN'I KUTLADI

Öte yandan Icardi sosyal medya hesabından 23 Nisan'ı kutladı, "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir" şeklindeki Atatürk'ün sözlerini alıntıladı.

BU SEZON 26 GOL

Geçtiğimiz sezonu tüm kulvarlarda 23 golle tamamlayan Mauro Icardi, bu sezon şu ana kadar 26 gole imzasını attı.  

 
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