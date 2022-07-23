Galatasaray'da Luyindama'nın geleceği belirsiz

Galatasaray'da Christian Luyindama bir kez daha takımdan ayrılabilir.



İzni biten ve takımla çalışmalara başlayan Kongolu futbolcunun, sarı-kırmızılı ekipte kalmasının kesin olmadığı ve yine transfer olabileceği ifade edildi.



Luyindama, geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'a kiralık olarak tranfer olmuştu.



28 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.





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