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Galatasaray'da liste çıkmazı!

Galatasaray'da UEFA'ya bildirilecek 23 isim şimdiden sorun oldu.

calendar 05 Haziran 2025 10:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da liste çıkmazı!
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Galatasaray'da yönetim ve Okan Buruk'un önünde, kadro planlaması ile ilgili ciddi bir problem var: Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya verilecek listedeki 'yetiştirme' zorunluluğu...

23 kişilik listede 'dördü altyapı çıkışlı sekiz yerli oyuncu' şartı bulunuyor. Mevcut kadroda bu şarta ikisi genç kaleci sekiz isim uyuyor.

Ancak bunların sadece dördü (Abdülkerim, Eren, Barış Alper, Yunus) Devler Ligi seviyesinde yerliler. Barış Alper'in muhtemel ayrılığı, yapılandırmayı daha da güçleştirecek.


GÜNDEMDEKİ FUTBOLCULAR

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kadrosunu güçlendirme adına iki isme ayrı bir önem veriyor. Altyapıdan yetişen eski oyuncusu Ozan Kabak ve Altınordu çıkışlı Berke Özer kulübün radarına girmiş durumda.

Galatasaray ayrıca Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan için de teklif hazırlıklarına başladı. [Nefes Gazetesi]


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