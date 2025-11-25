25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
0-175'
25 Kasım
Ajax-Benfica
0-176'
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Galatasaray'da korkulan olmadı!

Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, Union Saint-Gilloise maçına kart sınırında çıktı. Senegalli futbolcu, 54 dakika sahada kaldığı maçta kart görmedi.

calendar 25 Kasım 2025 22:00 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025 22:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Ismail Jakobs ile ilgili korkulan olmadı.

Hafif sakatlığı da bulunan Senegalli futbolcu, Union Saint-Gilloise maçına ilk 11'de başladı.

Mücadele öncesi kart sınırında olan Jakobs, 54 dakika sahada kaldı ve bu dakikada kenara geldi. Jakobs, Union Saint-Gilloise mücadelesini kartsız tamamladı ve cezalı duruma düşmedi. Bu dakikada sakatlık yaşayan Jakobs, yerini Arda Ünyay'a bıraktı. Senegalli futbolcunun sakatlığıyla ilgili durumu daha sonra belli olacak.

Union Saint-Gilloise maçını kartsız geçen Jakobs, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasındaki Monaco deplasmanında forma giyebilecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
