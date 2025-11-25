Galatasaray'da korkulan olmadı!

Galatasaray'da Ismail Jakobs ile ilgili korkulan olmadı.
Hafif sakatlığı da bulunan Senegalli futbolcu, Union Saint-Gilloise maçına ilk 11'de başladı.
Mücadele öncesi kart sınırında olan Jakobs, 54 dakika sahada kaldı ve bu dakikada kenara geldi. Jakobs, Union Saint-Gilloise mücadelesini kartsız tamamladı ve cezalı duruma düşmedi. Bu dakikada sakatlık yaşayan Jakobs, yerini Arda Ünyay'a bıraktı. Senegalli futbolcunun sakatlığıyla ilgili durumu daha sonra belli olacak.
Union Saint-Gilloise maçını kartsız geçen Jakobs, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasındaki Monaco deplasmanında forma giyebilecek.
Hafif sakatlığı da bulunan Senegalli futbolcu, Union Saint-Gilloise maçına ilk 11'de başladı.
Mücadele öncesi kart sınırında olan Jakobs, 54 dakika sahada kaldı ve bu dakikada kenara geldi. Jakobs, Union Saint-Gilloise mücadelesini kartsız tamamladı ve cezalı duruma düşmedi. Bu dakikada sakatlık yaşayan Jakobs, yerini Arda Ünyay'a bıraktı. Senegalli futbolcunun sakatlığıyla ilgili durumu daha sonra belli olacak.
Union Saint-Gilloise maçını kartsız geçen Jakobs, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasındaki Monaco deplasmanında forma giyebilecek.