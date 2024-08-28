Haber Tarihi: 28 Ağustos 2024 17:23 - Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024 17:23

Galatasaray'da istifa: Okan Buruk istifa etti mi?

Galatasaray Yönetim Kurulu bugün saat 18.00'de 'Acil' koduyla toplanma kararı aldı. İstifa kararı alan yönetici Ali Yüce, bir açıklama yaparak "Galatasaray'ı düşünmeyen insanlarla aynı masada olmam!" dedi.

Galatasaray'da istifa: Okan Buruk istifa etti mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a veda eden Galatasaray yönetiminde hareketlilik yaşanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray Yönetim Kurulu bugün saat 18.00'de 'Acil' koduyla toplanma kararı aldı.

İSTİFA DİLEKÇESİNİ SUNDU

Haberde, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce'nin resmiyette olmasa da istifa dilekçesini başkana ve divan kuruluna sundu. Ali Yüce'nin 18.00'de yapılacak toplantıda istifasını sözlü olarak da dile getireceği belirtildi.

"G.SARAY'I DÜŞÜNMEYEN İNSANLARLA AYNI MASADA OLMAM"

Öte yandan Ali Yüce, yaptığı açıklamada: "Galatasaray'ın 30-40 milyon euro'luk önemli bir maçı öncesi benim ve birkaç yöneticinin doğru bulmadığı bildirinin yayınlanmamasını yönetime ilettik. Fakat bildiri yayınlandı. Aslında dün akşam istifa edecektim fakat maçın önüne geçmek istemedim. İstifamı bugün yazılı olarak sundum. Stadyumdaki toplantıya katılarak sözlü olarak da istifamı tekrar dile getireceğim. Galatasaray'ı düşünmeyen insanlarla aynı masada olmam!" ifadelerini kullandı.

3 YÖNETİCİ DAHA İSTİFAYI DÜŞÜNÜYOR

Ayrıca Yönetim kurulunda yer alan 3 ismin daha istifa etmeyi düşündüğü ve bugün gerçekleştirilecek toplantının ardından istifaların resmiyet kazanabileceği ifade edildi.

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