Galatasaray'da golcü transferi konusu teknik direktör Okan Buruk'un gündeminin başında yer alıyor.Buruk, mevcut forvetlerin yetersiz olduğunu belirtip yönetimden 1'i yerli 3 forvetin transferini talep etti.Deneyimli teknik adamın istediği yerli forvetler Umut Bozok veya Halil Dervişoğlu. Yönetim, iki futbolcudan birini kadroya katmak için girişimlerini sürdürüyor. Yabancı forvette ise en güçlü adaylardan biri Norveçli Botheim.Ocak ayında 7. 5 milyon euroya gittiği Krasnodar'da resmi bir maçta forma giyemeden, Rusya'nın Ukrayna işgali sebebiyle ayrılık kararı alan Botheim'in bonservisi elinde bulunuyor.