Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçının 11'inde 4 değişikliğe giderken, forvette Radamel Falcao'ya şans tanıdı.



Kolombiyalı golcü, 7 maç sonra bir karşılaşmada ilk 11'de görev aldı. Son olarak iç sahada 4-3 kaybedilen Çaykur Rizespor maçında 11'de görev alan tecrübeli futbolcu, Hatayspor maçında 45 dakika görev yaptı. Karagümrük maçında yedek kulübesinde oturan Falcao, antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışmasının ardından yüzündeki kemikler kırıldı ve ameliyat oldu.



Sakatlığı nedeniyle Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarını kaçıran Falcao, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında ise oyuna sonradan dahil oldu.



Mustafa Muhammed ve Halil'i geride bırakarak, ilk 11'de forma giyen Falcao, kazanılan penaltıyı gole çevirerek 9. kez rakip ağları havalandırmış oldu. Kolombiyalı golcü, bu sezon kullandığı 5. penaltı vuruşunu da gole çevirmeyi başardı.



Terim, Falcao dışında üç yeni ismi daha sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı ekipte Şener Özbayraklı'nın yerine Yedlin, sol bekte Ömer Bayram'ın yerine Saracchi, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Onyekuru görev yaptı.



