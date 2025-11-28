27 Kasım
Breidablik-Samsunspor
2-2
27 Kasım
Fenerbahçe-Ferencvaros
1-1
27 Kasım
Fiorentina-AEK Athens
0-1
27 Kasım
Omonia Nicosia-Dynamo Kiev
2-0
27 Kasım
Zrinjski Mostar-Haecken
2-1
27 Kasım
Sigma Olomouc-NK Celje
2-1
27 Kasım
U.Craiova-Mainz 05
1-0
27 Kasım
Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps FC
3-1
27 Kasım
Rakow-Rapid Wien
4-1
27 Kasım
Feyenoord-Celtic
1-3
27 Kasım
Slovan Bratislava-Rayo Vallecano
2-1
27 Kasım
Drita-KF Shkendija
1-0
27 Kasım
Aberdeen-FC Noah
1-1
27 Kasım
Rijeka-AEK Larnaca
0-0
27 Kasım
Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio
1-0
27 Kasım
Strasbourg-C.Palace
2-1
27 Kasım
Shamrock -Shakhtar
1-2
27 Kasım
Lech Poznan-Lausanne
2-0
27 Kasım
Alkmaar-Shelbourne
2-0
27 Kasım
Ludogorets -Celta Vigo
3-2
27 Kasım
Panathinaikos-Sturm Graz
2-1
27 Kasım
Viktoria Plzen-Freiburg
0-0
27 Kasım
PAOK-Brann
1-1
27 Kasım
Aston Villa-Young Boys
2-1
27 Kasım
Lille-Dinamo Zagreb
4-0
27 Kasım
Roma-FC Midtjylland
2-1
27 Kasım
FC Porto-Nice
3-0
27 Kasım
Bologna-RB Salzburg
4-1
27 Kasım
Genk-Basel
2-1
27 Kasım
N. Forest-Malmö FF
3-0
27 Kasım
Maccabi Tel Aviv-Lyon
0-6
27 Kasım
FK Crvena Zvezda-FCSB
1-0
27 Kasım
Real Betis-FC Utrecht
2-1
27 Kasım
Rangers-Braga
1-1
27 Kasım
Go Ahead Eagles-VfB Stuttgart
0-4
27 Kasım
Legia Warszawa-Sparta Prag
0-1

Galatasaray'da derbi için dev prim!

Yoğun fikstürün ardından derbi hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da yönetim, Fenerbahçe maçına özel 1 milyon Euro prim belirleyerek takıma güçlü bir moral desteği verdi.

calendar 28 Kasım 2025 09:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da derbi için dev prim!
Dört gün içinde Gençlerbirliği ve Union Saint-Gilloise ile karşılaşarak yoğun bir maç temposundan geçen Galatasaray'da oyunculara bir günlük izin verildi.
 
Dinlenen sarı-kırmızılı ekip, Kemerburgaz'da toplanarak Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına start verecek.
 
KAMPA GİRMEK YOK
 
Teknik heyetin derbi öncesinde özel bir kamp düşünmediği öğrenildi.
 
Okan Buruk ve ekibinin, oyuncuların doğal ritmini korumak istediği ve hazırlıkları normal düzen içinde sürdüreceği belirtildi.
 
YÖNETİMDEN KADIKÖY'E 1 MİLYON EURO PRİM
 
Galatasaray yönetimi ise derbi öncesi motivasyonu artırmak adına önemli bir hamle yaptı.
 
Devler Ligi'nde dağıtılan 1 milyon Euro'luk (49.1 milyon TL) galibiyet priminin aynısının Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı için de geçerli olacağı açıklandı.
 
Bu kararın, zorlu derbi öncesinde oyuncuların motivasyonunu yükseltmeyi hedeflediği ifade edildi.
 
Galatasaray'da gözler tamamen pazartesi akşamı oynanacak kritik Fenerbahçe mücadelesine çevrilmiş durumda.
