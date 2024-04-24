Galatasaray'da Adana Demir öncesi ilk 11'de büyük rekabet

Hazırlıklarını tam kadro halinde sürdüren Galatasaray'da, Adana Demir maçı yaklaşırken oyuncular arasında ilk 11'e girebilmek için büyük rekabet yaşanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Adana Demir öncesi ilk 11'de büyük rekabet
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24 Nisan 2024 08:37
Hazırlıklarını tam kadro halinde sürdüren Galatasaray'da, sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Adana Demir maçı yaklaşırken oyuncular arasında ilk 11'e girebilmek için büyük rekabet yaşanıyor.

BURUK, SON KARARINI VERMEDİ

Teknik direktör Okan Buruk ise kazanan 11'le devam edip etmeyeceği konusunda henüz son kararını vermiş değil.

Hakim Ziyech'in ilk 11'de başlayıp başlamaması konusunda Buruk'un bazı soru işaretlerinin olduğu öğrenildi.

KADRO DENEMESİ YAPILACAK

Galatasaray'ın bugün gerçekleştireceği taktik provada, zorlu sınava yönelik bir kadro denemesi yapılacağı da gelen haberler arasında.  

 
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