Haber Tarihi: 22 Ekim 2025 14:54 -
Güncelleme Tarihi:
22 Ekim 2025 14:54
Galatasaray - Bodo/Glimt maçı canlı izle şifresiz
Galatasaray - Bodo/Glimt maçını ücretsiz TRT 1 izle | Galatasaray - Bodo/Glimt maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT 1'den canlı izlenebilecek olan Galatasaray - Bodo/Glimt maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Bodo/Glimt maçı canlı yayın izleme detayları
UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta Galatasaray ve Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT 1 canlı izle, TRT 1 şifresiz" araması yapıyor. Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Galatasaray - Bodo/Glimt maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1'e erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'den dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün. GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu Galatasaray, Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Bodo/Glimt maçı TRT 1 üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak. GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Bodo/Glimt maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 19:45'da oynanacak mücadele, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.