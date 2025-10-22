Haber Tarihi: 22 Ekim 2025 14:54 - Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 14:54

Galatasaray - Bodo/Glimt maçı canlı izle şifresiz

Galatasaray - Bodo/Glimt maçını ücretsiz TRT 1 izle | Galatasaray - Bodo/Glimt maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT 1'den canlı izlenebilecek olan Galatasaray - Bodo/Glimt maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Bodo/Glimt maçı canlı yayın izleme detayları

UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta Galatasaray ve Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT 1 canlı izle, TRT 1 şifresiz" araması yapıyor. Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Galatasaray - Bodo/Glimt maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1'e erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'den dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu Galatasaray, Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Bodo/Glimt maçı TRT 1 üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.

Galatasaray - Bodo/Glimt maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 19:45'da oynanacak mücadele, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.


