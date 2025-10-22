GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI CANLI İZLE

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 124 30 31 63 124 215 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 104 40 36 28 168 141 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 330 117 89 124 453 503

UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta Galatasaray ve Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT 1 canlı izle, TRT 1 şifresiz" araması yapıyor. Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Galatasaray - Bodo/Glimt maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1'e erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'den dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu Galatasaray, Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Bodo/Glimt maçı TRT 1 üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlayacak.RAMS Park'taki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yenerek moral buldu.Norveç 1. Futbol Ligi'nin son şampiyonu Bodo/Glimt ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı. Bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı iç sahada 5-0 yenen Norveç ekibi, deplasmanda da rakibine 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılmaya hak kazanan Bodo/Glimt, ilk iki haftada Çekya ekibi Slavia Prag ve İngiltere temsilcisi Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası öncesinde topladığı 3 puanla 21. sırada yer aldı.Bodo/Glimt ise 2 puanla 24. sırada yer alıyor.Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper, OsimhenHaikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, HoghSarı-kırmızılı oyuncu Wilfried Singo, Bodo/Glimt karşısında forma giyemeyecek.Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sol arka adalesinden sakatlanan Singo, Norveç ekibi karşısında oynayamayacak.Galatasaray'ın bu maçtaki en büyük kozlarından bir tanesi taraftarı olacak.Son yıllarda sahasında ortalama 45 bin seyirci önünde oynayan sarı-kırmızılı ekip, yine dolu tribünler önünde mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında rakip oyunculara büyük bir baskı yapan sarı-kırmızılı taraftarların, bu akşam da aynı desteği vermesi bekleniyor.Öte yandan yaklaşık 8 bin 500 kapasiteli ve zemini suni çim olan Aspmyra Stadı'nda maça çıkan Bodo/Glimt ekibinin oyuncuları, alışkın olmadıkları bir atmosferde sahaya çıkacak.Sarı-kırmızılı ekip, sahasında oynadığı son 29 resmi maçta yenilmedi.RAMS Park'taki son mağlubiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 29 resmi maça çıktı.Galatasaray, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 29 resmi müsabakada 21 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.Galatasaray, uzun zaman sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig/grup etabında üst üste 2 kez galibiyet elde etmek için Bodo/Glimt'in karşısına çıkacak.Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde 2012-2013 sezonunun grup aşamasında 7 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-1, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 1-0 ve Portekiz'den Braga'yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, bu dönemde üst üste 3 galibiyet almıştı.Sarı-kırmızılılar, söz konusu dönemden sonra Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 2 galibiyet yaşayamadı.Norveç temsilcisi, bu sezon tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor.Daha önce organizasyonun eleme turlarında yer alan ancak grup veya lig aşamasına katılamayan Norveç temsilcisi, tarihindeki üçüncü UEFA Şampiyonlar Ligi maçına Galatasaray karşısında çıkacak.Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı kazanması halinde Bodo/Glimt'e tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yenilgisini yaşatacak.Norveç temsilcisi, Avrupa kupalarında çıktığı son 8 dış saha karşılaşmasından galibiyet alamadı.Son olarak geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Braga'yı 2-1 yendikleri karşılaşmasında deplasman galibiyeti alan Bodo/Glimt, sonrasında çıktığı 8 deplasman maçında 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar yükselen, Bodo/Glimt, son 9 Avrupa maçında 5 mağlubiyet gördü.Norveç temsilcisi, 2024-2025 sezonundaki Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 2-1 yenildikleri karşılaşmayla başlayan süreçte 5 mağlubiyet ve 2'şer galibiyet ile beraberlik yaşadı.Bodo/Glimt, Norveç 1. Futbol Ligi'ndeki son karşılaşmasında Sarpsborg 08'i 5-2 yendi.Teknik direktör Kjetil Knutsen'in yönetimindeki Bodo/Glimt, ligin 25. haftasındaki maçta Sarpsborg 08'i deplasmanda 5-2 yenerek, 55 puana yükseldi.Ligde 1 maç eksiği bulanan Bodo/Glimt, 56 puana sahip lider Viking'in ardından ikinci sırada bulunuyor.Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 331. mücadelesine çıkacak.1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 330 maçta mücadele etti. Galatasaray'ın tarihinde ilk kez karşılaşacağı Bodo/Glimt, 113. ekip olacak.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 117'sinden galibiyetle ayrılırken 124 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa maçlarında rakip fileleri 453 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 503 gole engel olamadı.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor.Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı."Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 160. kez sahne alacak.UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 124 kez mücadele etti.Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 42 galibiyet, 39 beraberlik ve 78 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 166 kez sarsan "Cimbom" kalesinde 268 gol gördü.Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.Galatasaray, UEFA turnuvalarında iç sahadaki iyi performansıyla dikkati çekiyor.Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki 330 müsabakanın 163'üne iç sahada çıktı. Taraftarının desteğiyle iyi bir performans sergileyen Galatasaray, 78 galibiyet, 50 beraberlik ve 35 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda attığı 271 gole karşılık kalesinde 194 gol gördü.Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda 100. iç saha maçına çıkmaya hazırlanan "Cimbom" 97 karşılaşmada 45 galibiyet, 29 beraberlik alırken 23 kez de mağlup oldu. Rakip fileleri 145 kez havalandıran Galatasaray, rakiplerinin 108 golünü önleyemedi.Galatasaray'ın UEFA organizasyonlarında iç sahada yaptığı son 20 müsabakanın 17'sinde bileği bükülmedi.Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 8'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 12'si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere yaptığı 20 maçta, 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Sahasındaki son 6 Avrupa maçını kaybetmeyen Galatasaray, 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.Bu müsabakaların 19'unda gol atmayı başaran Galatasaray, rakip fileleri 39 kez sarstı. Dört maçta kalesini gole kapatabilen sarı-kırmızılı ekip, rakiplerinin 30 golünü engelleyemedi."Cimbom" Avrupa kupalarında çıktığı son 12 müsabakanın 9'unda mağlubiyet yüzü görmedi.Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 2'si ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 12 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik alırken 3 kez yenildi.Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:Galatasaray, Norveç temsilcileriyle 7. randevusuna çıkacak.1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda toplamda 330 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaştı. Galatasaray'ın bu akşamki müsabakayla tarihinde ilk kez karşılaşacağı Bodo/Glimt, 113. rakibi olacak."Cimbom" UEFA organizasyonlarındaki 330 maçın 6'sını Norveç temsilcileriyle yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Kuzeyli rakipleriyle yaptığı 6 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 9 gol atan Galatasaray, kalesinde 8 gol gördü.Sahasında Norveç takımlarını 3 kez konuk eden Galatasaray, 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, attığı 6 gole karşılık rakiplerinin 2 golüne engel olamadı.Galatasaray, 1956'dan beri mücadele ettiği Avrupa kupalarında ilk kez Bodo/Glimt ile eşleşti.Sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarında daha önce Norveç temsilcileri Rosenborg, Tromsö ve Molde ile karşılaştı. Bu akşam konuk edeceği Bodo/Glimt, Galatasaray'ın mücadele edeceği dördüncü Norveç takımı olacak.Galatasaray, Norveç temsilcileriyle ilk maçına 1998'de Rosenborg karşısında çıktı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1998-1999 sezonunda 1. tur B Grubu'nda eşleştiği Rosenborg'a deplasmanda 3-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, rakibini sahasındaki maçta ise aynı skorla mağlup etti.Grupta sekizer puan toplayan iki takımdan Galatasaray averajla ikinci sırada yer alarak tur atlarken, Rosenborg elendi.Sarı-kırmızılı ekip, Norveç temsilcileriyle ikinci eşleşmesinde tarihinde unutulmaz bir yara aldı.Galatasaray, 2005-2006 sezonunda UEFA Kupası 1. eleme turunda Tromsö ile eşleşti. Belçikalı teknik adam Eric Gerets yönetimindeki sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybetti. Sahasındaki mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak organizasyona veda eden Galatasaray, tarihindeki en büyük şoklarından birini yaşamıştı.Galatasaray, Norveç ekipleriyle son olarak 2023-2024 sezonunda Molde ile eşleşti.UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki eşleşmede 3-2 ve 2-1'lik galibiyetler alan sarı-kırmızılı takım, adını grup aşamasına yazdırmıştı.Norveç temsilcisi, Türk takımlarıyla yaptığı 7 maçta üçer galibiyet ve yenilgi yaşarken, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.Bodo/Glimt, UEFA organizasyonlarında daha önce Trabzonspor ile 2, Beşiktaş ile 5 maç yaptı. Sarı-siyahlılar, bordo-mavililerle maçlarını 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kaybetti.Beşiktaş'a karşı ilk 2 maçında 1-1 beraberlik ve 1-0'lık yenilgi yaşayan Bodo/Glimt, sonraki 3 müsabakayı 3-1 ve 2-1 (2) kazandı.