Galatasaray'a Singo'dan kötü haber!

Galatasaray'a Wilfried Singo'dan kötü haber geldi.
Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray'da sakatlıklar kervanına Mario Lemina ve Wilfried Singo da katıldı.
MARIO LEMINA
Mario Lemina'nın durumunun çok ciddi olmadığı öğrenildi. Gabonlu futbolcu, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Kendimi iyi hissediyorum. Şampiyonlar Ligi için hazırım." dedi.
SINGO'DAN KÖTÜ HABER
Wilfried Singo'dan ise kötü haber geldi. Sabah'ta yer alan habere göre, Fildişili savunma oyuncusu sakatlığının ardından 1-2 formasından uzak kalacak. Singo'nun durumu MR'ın ardından netlik kazanacak.
Okan Buruk da maç sonunda yaptığı açıklamada, "Singo'nun durumu kötü gözüküyor." demişti.
Singo, daha önce de Beşiktaş derbisinde sakatlanmış ve yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalmıştı.
