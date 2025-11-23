23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
17:00
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
20:00
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
14:30
23 Kasım
Cremonese-Roma
17:00
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
18:45
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
16:30
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
16:30
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
14:15
23 Kasım
Lille-Paris FC
22:45
23 Kasım
Toulouse-Angers
19:15
23 Kasım
Nantes-Lorient
19:15
23 Kasım
Brest-Metz
19:15
23 Kasım
Auxerre-Lyon
17:00
23 Kasım
Inter-AC Milan
22:45
23 Kasım
Lazio-Lecce
20:00
23 Kasım
Elche-Real Madrid
23:00
23 Kasım
Verona-Parma
14:30
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
17:00
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
20:30
23 Kasım
Real Betis-Girona
18:15
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
16:00
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
19:30
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
17:00
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
19:30
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
17:30
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
19:00
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
16:00
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
13:30
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
13:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Galatasaray'a Singo'dan kötü haber!

Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Galatasaraylı Wilfried Singo, 1-2 ay forma giyemeyecek.

calendar 23 Kasım 2025 09:31 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2025 09:41
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a Singo'dan kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'a Wilfried Singo'dan kötü haber geldi.

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray'da sakatlıklar kervanına Mario Lemina ve Wilfried Singo da katıldı.

MARIO LEMINA

Mario Lemina'nın durumunun çok ciddi olmadığı öğrenildi. Gabonlu futbolcu, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Kendimi iyi hissediyorum. Şampiyonlar Ligi için hazırım." dedi.

SINGO'DAN KÖTÜ HABER


Wilfried Singo'dan ise kötü haber geldi. Sabah'ta yer alan habere göre, Fildişili savunma oyuncusu sakatlığının ardından 1-2 formasından uzak kalacak. Singo'nun durumu MR'ın ardından netlik kazanacak.

Okan Buruk da maç sonunda yaptığı açıklamada, "Singo'nun durumu kötü gözüküyor." demişti.

Singo, daha önce de Beşiktaş derbisinde sakatlanmış ve yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalmıştı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.