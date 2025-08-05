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Fuat Çapa'dan Avrupa Ligi açıklaması

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakipleri hakkında yorumlarda bulundu.

calendar 05 Ağustos 2025 15:30
Haber: AA, Fotoğraf: Samsunspor.org
Fuat Çapa'dan Avrupa Ligi açıklaması
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Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakiplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çapa, AA muhabirine, kağıt üzerinde kolay bir rakip olmayacağını bildiklerini söyledi.

Panathinaikos ve Shakhtar Donetsk'ten hangisinin karşılarına çıkacağının ilerleyen günlerde belirleneceğini aktaran Çapa, "Her iki rakip de güçlü. Rakiplerin hangisi gelirse gelsin biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bizim açımızdan hangi takım gelirse gelsin güzel bir test olacak. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de kimsenin beklemediği bir başarıyı elde ettik. Play-off turunda neden olmasın." ifadelerini kullandı.


Çapa, takımdaki eksikleri gidereceklerine işaret ederek, şunları kaydetti.

"Panathinaikos ve Shakhtar Donetsk, geçmiş yıllarda Avrupa kupalarında büyük başarılar yaşamış takımlar. Bu açıdan ikisi arasındaki sonuç ne olacak göreceğiz. Ondan sonra asıl rakibimizle ilgili değerlendirmeler yapacağız. Bizim açımızdan hangisi gelirse gelsin iyi ve güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Bu net bir şekilde belli. Ama ben ilk maçın deplasmanda olması ve ikinci maçın sahamızda olmasının bizim için artı olduğuna inanıyorum. Taraftarlarımızla beraber neler yaptığımızı göstermiş olduk geçmişte. Bu karşılaşma da aynı şekilde öyle olacak."

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