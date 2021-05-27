Fransa'dan Başakşehir'e yıldız: "Düşünür müsünüz?"

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla bitiren Başakşehir için sürpriz bir isim gündeme geldi.

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Fransa'dan Başakşehir'e yıldız: 'Düşünür müsünüz?'
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27 Mayıs 2021 17:07
Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren ve gelecek sezon Aykut Kocaman ile şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Başakşehir transfer çalışmalarını sürdürürken, sürpriz bir isim masaya geldi.

Fransız basınının iddialarına göre, Saint-Etienne forması giyen Tunuslu yıldız Wahbi Khazri'nin menajerleri, oyuncuyu Başakşehir'e önerdi.

St. Etienne'de en çok kazanan oyunculardan biri olan ve maliyeti düşürmek için gönderilmesi gündemde olduğu belirtilen oyuncu için Başakşehir'in süre istediği kaydedildi.

Fransız ekibinde 1 yıllık sözleşmesi kalan 30 yaşındaki oyuncu, 10 numara ve forvet olarak görev alabiliyor. Geçtiğimiz sezon 23 maçta süre alan tecrübeli oyuncu, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.


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