Fikret Orman: 'Şampiyon olacağız'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Orman, sezon sonunda Beşiktaş'ın şampiyon olacağına inandıklarını ifade etti.Beşiktaş taraftarının endişeye kapılmaması gerektiğini ifade eden Orman, "Şampiyon olduğumuz sezon da Başakşehir'e deplasmanda yenilmiştik. Bu ligi şampiyon olarak bitireceğimize inanıyorum. Şahsi olarak da Beşiktaş'ın oynadığı futboldan memnun değilim. Ancak bu ligi Beşiktaş'ın şampiyon olarak bitireceğine inanıyorum. Ligin henüz başında 3 mağlubiyet aldık ama uzun bir yolumuz var. Beşiktaşlılar hiç endişe etmesin, bu sene şampiyon olacağız" dedi.Devre arasında takıma takviyeler yapılacağını da belirten Orman, "Eksiklerimiz var tabii. Hocamızla görüşeceğiz. Devre arasında kadromuza takviyeler yapacağız. Ben başkan olduğumdan beri her devre arasında hamleler yaptık. Bu sene de aramızda iştiare ederek hamleler yapacağız. Teknik konular hakkında bir yorum yapamam. Bizim de izlenimlerimiz var. Her mevkii için çalışmalarımız var. Devre arasında gerekenleri yapacağız. " şeklinde konuştu.Beşiktaş'ın finansal olarak diğer kulüplere oranla daha iyi durumda olduğunu belirten Orman, "Beşiktaş, bizim aldığımız dönemden beri finansal sıkıntılarla geliyor. Hiçbir zaman finansal olarak rahat bir takım olmadık ama finansal olarak Türkiye'nin en iyi kulüplerinden birisiyiz. Sıkıntılarımız var mı? Var. Ülkedeki dövizde değişiklik bizi çok etkiliyor. Koca holdinglerin bile ekonomik sıkıntıları var. Beşiktaş'ın da var. Ama bu sorunlar aşılmayacak gibi değil. Beşiktaş yönetimi görevinin başında" ifadelerini kullandı.Alanyaspor ile yaşanan Vagner Love krizini de değerlendiren Orman, "Vagner Love'ın belirli ödemeleri vardı, onları da yaptık. Herhalde kızgınlıkla yapılan bir şeydi. Ben açıkçası ayıpsadım. Değerli dostlarımıza hiç yakışmadı. Ayıp yani. Bir anlık kızgınlıkla yapıldığını düşünüyorum. Beşiktaş, ödemesini her zaman yapar. Anadolu takımlarından bir sürü alacaklarımız var. Bir kere bile çıkıp açıklama yapmadık. Çarşamba olan şeyi Perşembe basına servis etmek hoş değil. Kırıldığımı ifade edeyim" dedi.