Haber Tarihi: 01 Şubat 2023 10:52 - Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 10:52

FF geçer mi? AÖF FF geçer mi, ne demek?

FF geçer mi? AÖF FF geçer mi, ne demek sorusu, pek çok vatandaşın gündeminde yer aldı. AÖF güz dönemi dönem sonu sınav sonuçlarının açıklanması ardından harf notlarının anlamları tekrar gündeme geldi. Peki, FF geçer mi? AÖF FF geçer not mu, ne demek? Bütünlemeye kalır mı? İşte detaylar...

FF geçer mi? AÖF FF geçer mi, ne demek?
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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 2022-2022 Güz Yarıyılı final sınav sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından en çok merak edilenlerden biri de harfli not sistemine göre, öğrencilerin geçip geçmediği oldu. Peki, FF geçer mi? AÖF FF geçer not mu, ne demek? Bütünlemeye kalır mı? İşte detaylar...

FF GEÇER Mİ?

AÖF FF başarısız not harfidir. Yani FF geçer not değildir. Bu notlar ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00'ın üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrencinin bu notları aldığı dersler tekrar seçilemez. Dolayısıyla, bu, öğrenci bu derslerden başarılı olmuştur anlamına gelir.

AÖF FF GEÇER Mİ?

AÖF FF başarısız Harf Notudur.

KISACA
 AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

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