Fenerbahçe, önümüzdeki hafta sezonun en iyi takımlarından biri olan Başakşehir ile oynayacak.



Dünkü Ankaragücü mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de kart sınırında olan tek isim Ferdi Kadıoğlu'ydu.



Jorge Jesus'un bu konuda özel olarak uyardığı yıldız futbolcu, karşılaşmayı kart görmeden tamamladı. Başarılı oyuncu 11'de başladığı maçta uzatma bölümlerinde Rossi'ye asist yaptı.



