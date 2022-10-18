Ferdi'de kart yok, asist var!

Fenerbahçe'de kart sınırında olan ve Jorge Jesus'tan bu konuda özel olarak uyarı alan Ferdi Kadıoğlu, Ankaragücü mücadelesini kart görmeden tamamladı. Öte yandan Ferdi, uzatma bölümlerinde Rossi'ye asist yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Ferdi'de kart yok, asist var!
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18 Ekim 2022 12:17
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe
Fenerbahçe, önümüzdeki hafta sezonun en iyi takımlarından biri olan Başakşehir ile oynayacak.

Dünkü Ankaragücü mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de kart sınırında olan tek isim Ferdi Kadıoğlu'ydu.

Jorge Jesus'un bu konuda özel olarak uyardığı yıldız futbolcu, karşılaşmayı kart görmeden tamamladı. Başarılı oyuncu 11'de başladığı maçta uzatma bölümlerinde Rossi'ye asist yaptı. 

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