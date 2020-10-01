Fenerbahçe'nin Viking gözdesi için engel

Sağ kanat transferi için Norveç'in Bodo-Glimt takımında forma giyen Philip Zinckernagel'i gündemine alan Fenerbahçe, 3 ay sonra serbest kalacak olan futbolcunun yıllık 2 milyon Euro istemesi üzerine geri adım attı.

Haber; Sabah
Fenerbahçe'nin Viking gözdesi için engel
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01 Ekim 2020 09:18
Fenerbahçe sağ kanat için Norveç'in Bodo-Glimt takımında forma giyen Philip Zinckernagel'i gündemine aldı. 25 yaşındaki Danimarkalı sağ kanat oyuncusu için kulübüne bonservis talebi soruldu.

Bodo- Glimt ile bonservis konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Ancak 3 ay sonra serbest kalacak olan Zinckernagel'in Fenerbahçe'den yıllık 2 milyon Euro istediği öğrenildi. Bu talebin ardından Fenerbahçe'nin geri adım attığı, oyuncunun indirime gitmemesi halinde transferin rafa kalkacağı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Norveç'te 19 lig maçında 14 gol 13 asistlik performans sergileyen Zinckernagel, Norveç Ligi'nin en çok golasist toplam katkısı yapan oyuncusu oldu.



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