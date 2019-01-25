Devre arası transfer döneminde Sadık Çiftpınar ve Victor Moses'ı kadrosuna katan, orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti.Brezilya basınının haberine göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusuiçin kulübü Palmeiras'ateklif yaptı.Ancak Palmeiras, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak'de geçiren ve performansı ile göz dolduran Veiga için Fenerbahçe'den gelen 1.5 milyon euroluk teklifi düşük buldu ve reddetti.Fenerbahçe'nin Raphael Veiga'yı transfer etmek için teklifini daha çok yükseltmesi beklenirken, orta sahanın ortasında forma giyen genç futbolcunun cephesinden transfer için bir açıklama gelmedi.Geçen sezonu Atletico Paranaense'de kiralık olarak geçiren Veiga, toplam 71 maça çıkarken 13 gol ve 12 asist üretti.