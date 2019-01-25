Devre arası transfer döneminde Sadık Çiftpınar ve Victor Moses'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti.
Brezilya basınının haberine göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Raphael Veiga için kulübü Palmeiras'a 1.5 milyon euro teklif yaptı.
TEKLİFİ DÜŞÜK BULDULAR
Ancak Palmeiras, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Atletico Paranaense'de geçiren ve performansı ile göz dolduran Veiga için Fenerbahçe'den gelen 1.5 milyon euroluk teklifi düşük buldu ve reddetti.
Fenerbahçe'nin Raphael Veiga'yı transfer etmek için teklifini daha çok yükseltmesi beklenirken, orta sahanın ortasında forma giyen genç futbolcunun cephesinden transfer için bir açıklama gelmedi.
13 GOL VE 12 ASİST YAPTI
Geçen sezonu Atletico Paranaense'de kiralık olarak geçiren Veiga, toplam 71 maça çıkarken 13 gol ve 12 asist üretti.
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Brezilya basınının haberine göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Raphael Veiga için kulübü Palmeiras'a 1.5 milyon euro teklif yaptı.
TEKLİFİ DÜŞÜK BULDULAR
Ancak Palmeiras, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Atletico Paranaense'de geçiren ve performansı ile göz dolduran Veiga için Fenerbahçe'den gelen 1.5 milyon euroluk teklifi düşük buldu ve reddetti.
Fenerbahçe'nin Raphael Veiga'yı transfer etmek için teklifini daha çok yükseltmesi beklenirken, orta sahanın ortasında forma giyen genç futbolcunun cephesinden transfer için bir açıklama gelmedi.
13 GOL VE 12 ASİST YAPTI
Geçen sezonu Atletico Paranaense'de kiralık olarak geçiren Veiga, toplam 71 maça çıkarken 13 gol ve 12 asist üretti.
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