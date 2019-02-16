  •  
    Yanal'ın o konuşması; "Onlar 119, biz de 120"
  •  
    Beşiktaş-F.Bahçe derbisi için SÜRPRİZ bir tarih!..
  •  
    Terim'i Arena'da çıldırttı "Size hiç yakışıyor mu?"
  •  
    "Barcelona'ya transfer için 5 KEZ görüştüm..."
  •  
    .. Ve Raul Meireles'ten Adriana Lima sürprizi!

Fenerbahçe'nin Brezilya'dan sürpriz sol bek planı

Fenerbahçe'de sezon başından beri süren sol bek arayışlarında Brezilya'da sona gelindi.

Fenerbahçe'nin Brezilya'dan sürpriz sol bek planı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2019 14:09
Fenerbahçe gelecek sezon için transfer arayışlarına devam ederken sol bekini Brezilya'da bulduğu iddia edildi… Sezon başında Aziz Behiç'i almak isteyen fakat PSV'ye kaptıran sarı-lacivertlilerin Ceara'da forma giyen Felipe Jonatan için söz kestiği kaydedildi.

Brezilya'dan Radio Bandereientes'in iddiasına göre; Santos'un da 20 yaşındaki sol beki istediği fakat Felipe Jonatan'ın Avrupa macerasına erken atılmak istediği için Türkiye'ye gitmeye karar verdiği belirtildi.

Brezilya'nın Santos Kulübü de sol bekini Jonathan ya da Beşiktaş'tan Adriano ile güçlendirmek istiyor.

21 yaşındaki Felipe Jonatan Rocha Andrade, Avrupa'da birçok takım tarafından da yakından takip ediliyor



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için