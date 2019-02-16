Fenerbahçe gelecek sezon için transfer arayışlarına devam ederken sol bekini Brezilya'da bulduğu iddia edildi… Sezon başında Aziz Behiç'i almak isteyen fakat PSV'ye kaptıran sarı-lacivertlilerin Ceara'da forma giyen Felipe Jonatan için söz kestiği kaydedildi.Brezilya'dan Radio Bandereientes'in iddiasına göre; Santos'un da 20 yaşındaki sol beki istediği fakat Felipe Jonatan'ın Avrupa macerasına erken atılmak istediği için Türkiye'ye gitmeye karar verdiği belirtildi.Brezilya'nın Santos Kulübü de sol bekini Jonathan ya da Beşiktaş'tan Adriano ile güçlendirmek istiyor.21 yaşındaki Felipe Jonatan Rocha Andrade, Avrupa'da birçok takım tarafından da yakından takip ediliyor