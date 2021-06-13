Fenerbahçeli genç stopere, İtalya'dan talip çıktı!

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Okan Turp için Bologna ve Venezia harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçeli genç stopere, İtalya'dan talip çıktı!
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13 Haziran 2021 11:19
Fenerbahçe 'nin altyapısından yetişen Okan Turp'a İtalyan takımları kancayı takmış durumda...

Bologna ve bu sezon Serie A'ya yükselen Venezia, 20 yaşındaki stoperi kadrolarında görmek istiyor.

Okan için Venezia'nın bir adım daha önde olduğu ve oyuncuyu 200-300 bin Euro arasında bir rakama kadrosuna katmaya hazırlandığı kaydedildi.

F.Bahçe'nin ise Okan Turp'tan kazanç elde etmek için anlaşmaya bir sonraki satıştan yüzde 30 pay koyduracağı öğrenildi.

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